Afrique: CHAN CAF TotalEnergies 2024 - Le Congo face à un défi majeur

Surnom : Les Diables Rouges

Participations : 5 (2024, 2022, 2020, 2018 & 2014)

Meilleure performance : Quarts de finale (2020 & 2018)

Le Congo aborde le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024 avec une ambition claire : dépasser le stade des quarts de finale, un objectif jamais atteint en cinq participations. Avec un parcours souvent prometteur, mais stoppé à un pas des demi-finales, les Congolais entendent cette année franchir un nouveau palier. Portés par un groupe talentueux et un entraîneur tacticien, Barthélémy Ngatsono, les Diables Rouges sont prêts à rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Leurs performances passées, couplées à une préparation minutieuse, laissent entrevoir de belles promesses pour cette édition.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Les Congolais ont tenu tête à la Guinée équatoriale sur son terrain avec un match nul 0-0, avant de s'imposer 2-1 lors du retour. Cette victoire décisive leur a assuré une place au Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024.

Joueur à surveiller

Chelcy Bonazebi, Gardien de but, Red Star

Chelcy Bonazebi, est un gardien de but qui se distingue par son impressionnante vision du jeu et sa présence physique sur le terrain. Doté d'une excellente lecture des situations, il sait anticiper les actions adverses, ce qui lui permet de réaliser des arrêts décisifs, souvent dans des moments cruciaux. Sa grande taille(1m97) et son envergure lui confèrent un atout majeur dans les duels aériens, et il domine sa surface avec autorité. En plus de sa capacité à effectuer des parades réflexes, le Congolais est également solide dans les sorties et le jeu au pied, contribuant ainsi à la relance de son équipe. Sa rigueur et son calme sous pression permettent de rassurer ses défenseurs, tout en offrant une stabilité indispensable à l'arrière-garde. Son impact physique et sa capacité à protéger sa cage font de lui un pilier incontournable pour son équipe.

Le sélectionneur

Barthélémy Ngatsono

Barthélémy Ngatsono, s'est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à mener ses équipes à la performance tout en adoptant une approche tactique rigoureuse. Sa vision du jeu repose sur une organisation défensive solide, combinée à une transition rapide vers l'attaque, lui permettant de maximiser l'efficacité de ses joueurs dans les phases offensives. Ngatsono privilégie un football équilibré, où la maîtrise du ballon est essentielle pour contrôler le tempo du match. Il met un accent particulier sur l'aspect physique de ses joueurs, insistant sur l'endurance et la discipline dans les courses et les duels. Son approche tactique se distingue par une flexibilité stratégique, s'adaptant en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire tout en encourageant la créativité individuelle de ses joueurs dans les moments clés. À travers sa méthode, Ngatsono a réussi à bâtir des équipes cohérentes et compétitives, capables de rivaliser avec les meilleures formations du continent.

Qu'attendre de l'équipe:

Dépasser le stade des quarts de finale, voici l'objectif des Diables rouges du Congo. En cinq participations, le Congo n'a jamais atteint le dernier carré de la compétition, malgré des performances notables qui ont souvent montré le potentiel de l'équipe. L'objectif pour cette édition du CHAN CAF TotalEnergies 2024 est de franchir enfin cette étape, en s'appuyant sur un groupe talentueux et une préparation rigoureuse. L'équipe espère capitaliser sur ses expériences passées et sur la détermination de ses joueurs pour aller au-delà des limites de ses précédentes campagnes. Avec un mélange de jeunesse et d'expérience, les Diables rouges visent à déjouer les pronostics et à se hisser parmi les meilleures équipes du continent.

Le saviez-vous ?

Si le Congo atteint les demi-finales cette année, ce sera leur meilleur parcours dans l'histoire du CHAN.