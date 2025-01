Afrique: CHAN CAF TotalEnergies 2024 - Le Sénégal veut conserver sa couronne

Surnoms : Les Lions de la Teranga

Participations au CHAN : 2 (2011 & 2022)

Nombre de titre : 1 (2022)

Meilleure performance au CHAN : Vainqueur en 2022

Tenant du titre, le Sénégal, entre dans la compétition avec un seul objectif en tête : défendre son trophée. Les Sénégalais ont déjà prouvé leur capacité à briller sur la scène continentale. Qualifiés après avoir dominé le Libéria (3-0 à l'aller, 1-1 au retour), les Sénégalais comptent sur une équipe jeune et talentueuse pour relever ce défi. Sous la direction de Souleymane Diallo, le sélectionneur met l'accent sur une organisation défensive solide et une transition rapide vers l'attaque. Avec des joueurs clés comme Oumar Ba et Baye Assane Ciss, le Sénégal entend non seulement conserver sa couronne, mais aussi offrir un jeu moderne et dynamique.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Les Lions de la Teranga ont remporté leur double confrontation contre le Libéria, s'imposant 3-0 à l'aller et faisant match nul 1-1 au retour.

Joueur à suivre

Oumar Ba, Attaquant, US Gorée

Oumar Ba, se distingue par sa puissance physique et sa rapidité qui lui permettent de se démarquer dans les duels et de créer des occasions dangereuses. Doté d'une excellente capacité à se positionner dans la surface, il est redoutable sur les ballons aériens et sur les passes en profondeur. Sa technique et sa vision du jeu lui permettent également de participer activement aux constructions offensives de son équipe. Polyvalent, il peut jouer aussi bien en pointe qu'en soutien, et sa capacité à prendre la profondeur fait de lui un atout majeur dans le jeu de transition. Ses qualités naturelles, combinées à un sens aigu du but, font de lui un attaquant incontournable à la fois pour son club et pour la sélection.

Le sélectionneur

Souleymane Diallo

Les récents triomphes du Sénégal sur la scène continentale ont provoqué une profonde réorganisation dans les rangs des entraîneurs, reflétant les dynamiques en constante évolution au sein des équipes nationales. Ancien sélectionneur des Lions de la Teranga lors du dernier CHAN, Pape Thiaw a été promu à la tête de l'équipe A. Cette nomination a entraîné un changement à la barre de la sélection locale, désormais confiée à Souleymane Diallo, issu du staff technique des moins de 20 ans.

Reconnu pour son approche tactique réfléchie et pragmatique, son style de jeu repose sur une organisation défensive rigoureuse, combinée à une transition rapide vers l'attaque. Diallo privilégie un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon, tout en favorisant un jeu collectif basé sur des passes courtes et fluides. Il attache une importance particulière à l'intelligence tactique de ses joueurs, leur demandant de s'adapter rapidement aux différentes phases du jeu. Inspiré par les principes modernes du football, il cherche à exploiter la largeur du terrain pour étirer les défenses adverses, tout en maintenant une solidité au centre. Diallo met également un point d'honneur à développer les jeunes talents, intégrant souvent des joueurs prometteurs dans ses systèmes, ce qui reflète son engagement envers la pérennité et la progression du football sénégalais

Qu'attendre de l'équipe

Un seul mot est dans l'esprit de la tanière : "doublé". Tenant du titre, le Sénégal est déterminé à défendre son trophée au CHAN 2024. Avec une équipe solide et jeune, les Lions de la Teranga visent à confirmer leur suprématie continentale, en alliant rigueur défensive et efficacité offensive. Cependant, leur principal point faible pourrait résider dans leur jeunesse, car cette génération n'a pas encore l'habitude de concourir à un niveau aussi élevé. Pour cela, ils pourront compter sur le soutien indéfectible de leur fédération, soucieuse de réaliser un grand chelem avec toutes ses sélections engagées dans les tournois organisés par la CAF.

Le saviez-vous ?

Le CHAN 2022 a été l'occasion de découvrir Lamine Camara sur la scène continentale. Depuis, ce milieu de terrain s'est imposé comme l'un des atouts majeurs de l'AS Monaco et de la sélection A des Lions de la Teranga. Sa vision du jeu, sa capacité à récupérer des ballons et à orchestrer les transitions ont été récompensés par le CAF Award du Jeune Joueur Africain en 2024 et 2023.