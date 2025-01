Madagascar: Commune de Foulpointe - Une ferme de 5 000m² pour instaurer un développement communautaire modèle

Face à la hausse du coût de la vie et aux impacts du changement climatique, une mobilisation de tous les acteurs, notamment le secteur public et le secteur privé constitue une première solution avancée par le groupe Faly Export, et ce, afin d'éviter un risque de problèmes sociaux dont entre autres, l'insécurité.

Pour ce faire, ce groupe spécialisé dans le domaine de l'agri-business, a ainsi instauré un développement local communautaire qui peut servir de modèle à dupliquer dans d'autres collectivités territoriales décentralisées voire à l'échelle nationale.

« Nous avons choisi Foulpointe comme étant une commune pilote pour lancer ce modèle de développement communautaire en mettant à la disposition des trois églises locales, à savoir, la FJKM, l'Assemblée de Dieu et l'église anglicane une ferme d'une superficie de 5 000m². Des types d'élevage à cycle court tels que l'aviculture, l'élevage porcin et l'élevage de canard y seront développés, sans oublier les cultures vivrières en vue de fournir des viandes, des oeufs et des légumes sur le marché local, surtout pour faire face à la demande des consommateurs qui monte en flèche durant la période de vacances. Ce qui permettra d'éviter la flambée des prix des produits alimentaires », a évoqué Faly Rasamimanana, le PDG du groupe Faly Export.

Transparence des financements

Et lui de préciser que ces associations cultuelles ont été sélectionnées pour assurer l'exploitation de la ferme étant donné que les chefs d'églises sont mieux écoutés par la population locale d'autant plus que leurs structures sont déjà stables. La communication entre les deux parties est également facilitée suite à leur rencontre périodique pour la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et le changement de comportement des producteurs locaux à agir suivant les besoins du marché.

« Des leaders d'Églises sont ensuite dotés de téléphones portables pour assurer le suivi digital en temps réel de toutes les actions entreprises sur le terrain. Dans la même foulée, tous les fonds mobilisés dans le cadre de ce projet qui est en cours de mise en place, seront tous tracés en vue d'assurer la transparence des financements. En outre, les recettes obtenues de la vente des produits alimentaires issus de la ferme seront allouées pour la pérennisation de la digitalisation, y compris la formation à distance des producteurs », a enchaîné ce promoteur de modèle de développement communautaire.

Agriculture biologique

La commune de Foulpointe, pour sa part, se charge de la facilitation de toutes les procédures administratives et la circulation des produits à écouler sur le marché tant national qu'international. En outre, cette collectivité locale décentralisée a déjà signé une convention de partenariat avec le groupe Faly Export et les trois églises pour la mise à leur disposition d'un terrain de 150 à 200 ha qui sera exploité pour la plantation de maïs servant à fabriquer des provendes destinées à la ferme. Un autre terrain de 20ha sera en même temps exploité pour un reboisement ciblé, notamment des arbres fruitiers tels que le corossol et le fruit de la passion qui ont une forte demande sur le marché international.

« Parlant des bonnes pratiques agricoles à vulgariser, l'adaptation du calendrier cultural au calendrier lunaire et aux effets du changement climatique est de mise. Un partenariat avec des techniciens de FOFIFA et du Faly HORDEA qui fournit des engrais organiques à prix subventionné est aussi lancé afin de promouvoir l'agriculture biologique répondant aux normes internationales », a fait savoir Faly Rasamimanana, le PDG de Faly Export.

Maîtrise des prix

Il est à noter que l'Agence de développement inclusif et durable assure la coordination de toutes les actions menées dans le cadre de ce projet de développement communautaire modèle, pour ne citer que l'identification des autorités compétentes pour toutes les démarches administratives et des marchés.

« On reste convaincu que la collaboration étroite entre le secteur privé, qui prend déjà l'initiative de contribuer au développement communautaire, ainsi que le secteur public contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable communs. Cela commence par l'amélioration de l'offre en produits alimentaires dans le but de maîtriser leurs prix sur le marché local tout en responsabilisant chaque acteur de développement via un changement de comportement. D'autres opérateurs économiques ont déjà emboité nos pas en participant à la mise en oeuvre de ce projet étant donné que les fonds alloués seront utilisés à bon escient et dans le cadre d'une meilleure transparence à travers la digitalisation du système », a conclu le promoteur de ce projet.