Madagascar: Députés IRMAR de Tana - Pour le développement de la capitale

Soutien au maire

Les députés des six arrondissements de Tana ont renforcé leur unité lors d'une rencontre au restaurant FIEMA, hier à Analakely. Les Augustin Andriamananoro, Gabi Raharison, Tantely Razanamandimbisoa, Naivo Raholdina et Désiré Rafidimanana ont affirmé leur volonté d'oeuvrer au développement d'Antananarivo. Ils ont réitéré leur soutien au président Andry Rajoelina, ainsi qu'à la nouvelle maire officieusement élue, Harilala Ramanantsoa. Ils se sont engagés à porter la parole du peuple, afin d'identifier et mieux répondre aux aspirations de la population de Tana.

70% des votes

Plus qu'une réunion formelle, ce moment d'échange est un pas important dans la consolidation de la solidarité entre les six députés IRMAR de la capitale. Comme l'a souligné le député Naivo Raholdina dans son intervention : « La ville est à nous maintenant, grâce aux 70 % des voix qui ont élu Harilala Razafimanantsoa comme maire d'Antananarivo ». Il a également rappelé que l'État reste attentif aux besoins des habitants, notamment face aux défis sociaux et économiques.

Vision commune

Pour sa part, Désiré Rafidimanana, député élu dans le 4è arrondissement, a insisté sur le respect du choix des électeurs, soulignant que l'élection de Harilala Ramanantsoa reflète la volonté de la population, « Les résultats montrent la confiance des citoyens envers notre vision commune pour Antananarivo », a-t-il affirmé.

Collaboration active

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andriamananoro a, quant à lui, appelé à une collaboration active avec la presse et les partisans pour protéger les intérêts de la population et contrer les fausses informations diffusées par certains partis politiques. Cette réunion s'est achevée sur une note positive, avec les félicitations adressées à Harilala Ramanantsoa. « Le peuple d'Antananarivo connaît ses dirigeants et croit en leur vision pour la ville », ont déclaré les députés, en appelant à l'unité et au soutien des citoyens pour le développement durable d'Antananarivo.