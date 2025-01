Madagascar: Dikeledi - Des infrastructures électriques durement touchées dans le Nord

Le passage du cyclone Dikeledi a causé des dommages importants aux infrastructures électriques dans plusieurs régions du Nord de Madagascar. Alors que certaines zones ont été épargnées, d'autres font face à des coupures et des dégâts nécessitant des interventions d'urgence.

Les équipes techniques de la direction interrégionale de l'Énergie et des Hydrocarbures (DIEH) Antsiranana sont mobilisées pour rétablir la situation. Le cyclone a particulièrement affecté les réseaux électriques de moyenne tension (MT) et de basse tension (BT). À Ambilobe, plusieurs poteaux électriques se sont effondrés, entraînant des coupures importantes.

À Ambanja, les câbles MT et BT ont également été endommagés. À Nosy Be, les lignes reliant la centrale de Diego Hely et la sous-station Maroakatsaka ont subi des dommages, avec des câbles tombés à terre. À Vohémar, bien que les dégâts soient moins graves sur le réseau MT, quelques disjoncteurs BT nécessitent encore des réparations. Certaines régions, telles qu'Anivorano, Antsiranana, Antalaha et Andapa, n'ont enregistré aucun dommage significatif sur leurs réseaux électriques. Ces zones ont pu maintenir une alimentation stable ou reprendre rapidement leurs activités énergétiques.

Défis logistiques

Les travaux de réparation sont en cours dans les zones les plus touchées. À Nosy Be, les équipes techniques procèdent à une inspection approfondie des lignes MT et BT, mais les routes coupées compliquent les interventions. Pendant la durée des travaux, des coupures temporaires affectent les localités de Hell-Ville, Ambatoloaka et Andilana. À Vohémar, le réseau est inspecté depuis tôt ce matin pour évaluer les dommages sur le disjoncteur BT et les sections P1003, P1005 et P1017. À Sambava, la production électrique a été suspendue pour permettre les inspections et les nettoyages nécessaires, avant une reprise progressive.

Selon les informations, la reprise des services est déjà en cours dans plusieurs localités. À Vohémar, les réparations ont débuté dès 9h30, et des efforts sont en cours pour rétablir l'alimentation dans des zones comme Tanambao et l'usine Floribis. À Sambava, après l'arrêt de la production à 10h, une remise en service progressive a été amorcée à la suite des travaux de nettoyage et d'inspection des infrastructures. Malgré l'ampleur des dégâts, l'objectif des techniciens est de rétablir le réseau dans les meilleurs délais, tout en assurant la sécurité des installations et des populations locales, selon la DIEH.