Madagascar: PPN - Un don de 2 400 tonnes de riz du Japon

Du riz qui arrive à point nommé. C'est ce que l'on peut dire du don de 2 400 tonnes de riz, offert par le gouvernement japonais, en cette période de soudure qui flambe les prix de cette denrée de première nécessité.

La cérémonie de remise de ce riz, d'une valeur de 300 millions de yens japonais, soit 9,4 milliards d'ariary a eu lieu, hier à l'Hôtel Le Pavé Antaninarenina.

Fonds de contrepartie

Ce don entre dans le cadre du programme d'assistance alimentaire signé en août 2023 entre les gouvernements japonais et malgache, dans le but d'atténuer les effets de la crise alimentaire qui touche une grande partie de la population malgache. Une contribution qui se fait sur la base du mécanisme de fonds de contrepartie. Le riz offert par le gouvernement japonais et exporté vers la Grande Île par des opérateurs japonais sera vendu par le gouvernement malgache à un prix raisonnable sur le marché local.

Le kilo de ce riz japonais sera vendu à 2 600 ariary. Les bénéfices issus de cette vente seront versés sur le compte du gouvernement malgache comme « Fonds de Contrepartie », lesquels seront ensuite utilisés pour des projets contribuant au développement social et économique de Madagascar, en coordination étroite avec les deux gouvernements.

Revente

Des opérateurs locaux sont sélectionnés pour la distribution du riz. Ces derniers procèdent par la suite à la revente auprès des détaillants. Ils versent l'équivalent en ariary de la valeur FOB de la marchandise auprès de l'Agence comptable des aides et des fonds de contre-valeur (ACFCV), auprès du Trésor Public Malagasy. Si la remise officielle n'a lieu que ce jour, la livraison à Toamasina datait du 30 novembre 2024.

À ce jour, 60,71 % de la contre-valeur d'Ar 4 831 080 412,32 ont déjà été constitués et ont été versés au compte du don ouvert auprès de la BFM. Les fonds ne pourront être mobilisés qu'une fois constitués à 100%. La cérémonie de remise de don a été honorée de leur présence, par la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, la secrétaire d'tatami en charge de l'autosuffisance alimentaire, Tahina Razanamahefa, et l'ambassadeur du Japon, Abe Koji.