Afrique de l'Est: Sécurité maritime dans l'océan Indien - Escale d'un navire militaire espagnol à Antsiranana

La frégate espagnole Santa María, un navire militaire de 137 mètres de long, fait escale à Antsiranana depuis samedi dernier et restera dans le port jusqu'à ce jour, mardi 14 janvier. Ce navire, qui transporte également un hélicoptère, participe à l'opération européenne EUNAVFOR-ATALANTA, une mission de sécurité dans le Nord-Ouest de l'océan Indien.

Dans le cadre de cette escale, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les autorités militaires locales et les représentants de l'opération. Le commandant de la force ATALANTA a eu un entretien avec le capitaine de vaisseau, Gislain Dimbiarivony Ramorasata, commandant de la Base navale d'Antsiranana, afin de renforcer les relations bilatérales et de discuter des enjeux de sécurité maritime dans la région. Une visioconférence a également eu lieu avec le capitaine de vaisseau Harifidy A. Alex Ralaiarivony, directeur général du Centre régional de fusion des informations maritimes (CRFIM), qui bénéficie du soutien de l'Union européenne pour ses activités de surveillance maritime.

L'opération ATALANTA, lancée en 2008, est un engagement de l'Union européenne et de ses États membres pour renforcer la sécurité dans le Golfe d'Aden et l'océan Indien. Elle vise à soutenir les États côtiers en garantissant la protection des navires vulnérables, notamment ceux du Programme alimentaire mondial (PAM), en lutte contre la piraterie et les attaques armées en mer, ainsi qu'en réprimant les flux maritimes illicites, y compris le trafic de stupéfiants. En outre, l'opération ATALANTA s'attaque à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche INN), un fléau majeur pour les écosystèmes marins.

Une partie essentielle du mandat de l'opération est de permettre le transfert et le jugement des pirates capturés. À ce jour, plus de 170 suspects ont été transférés vers des juridictions compétentes pour être jugés, grâce à des accords de coopération conclus par l'Union européenne avec plusieurs pays de la région.

Cette escale à Antsiranana souligne l'importance des partenariats régionaux et de l'engagement européen pour assurer la stabilité maritime dans une zone stratégique du monde, essentielle à la sécurité du commerce international et à la lutte contre les menaces maritimes.