Madagascar: Expansion des feux de brousse - Les gouverneurs des régions, mobilisés

Face à la multiplication des feux de brousse qui ravagent plusieurs régions de l'île, le gouvernement a intensifié ses efforts pour lutter contre ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Des zones touristiques prisées, comme le parc de Ranomafana, ont particulièrement été touchées ces derniers jours, alertant les autorités sur la gravité de la situation.

Hier, le ministre de l'Environnement, Max Fontaine, a convoqué une réunion exceptionnelle réunissant tous les gouverneurs des régions pour aborder cette problématique brûlante. L'objectif principal de cette rencontre était de mettre en place des mesures de prévention efficaces pour lutter contre les feux qui menacent l'équilibre environnemental du pays et de ses écosystèmes fragiles.

Les feux de brousse, qui se propagent rapidement dans plusieurs régions de l'île, sont non seulement une menace pour la biodiversité, mais également pour les communautés locales et l'activité touristique, essentielle pour l'économie du pays. Des sites naturels comme Ranomafana, réputé pour sa biodiversité exceptionnelle et ses ressources touristiques, sont particulièrement vulnérables.

Au cours de la réunion, les participants ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation accrue des autorités locales et régionales pour prendre les mesures préventives nécessaires, y compris l'intensification des patrouilles, la sensibilisation des populations locales et la mise en place de dispositifs de surveillance plus efficaces. Il a également été question d'accélérer les initiatives pour développer des solutions durables permettant de prévenir la propagation des incendies dans les zones les plus sensibles.

Les gouverneurs des régions ont été appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ce phénomène, déjà dévastateur, ne s'aggrave davantage. « Il est essentiel que chaque acteur local prenne ses responsabilités et travaille de concert pour éviter que ces feux ne causent des destructions irréparables à notre environnement », a soutenu un défenseur de l'environnement qui suit de très près l'évolution du phénomène dans le pays.