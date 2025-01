Madagascar: Reprise de Base Toliara - Une bataille de gagnée pour les notables et les communautés locales

La levée de la suspension du projet de Base Toliara fait et continue de faire des heureux. Pour les notables et les communautés locales qui se sont battus pour cette cause, il s'agit d'une bataille de gagnée.

Une victoire qu'ils tiennent évidemment à préserver, notamment face à la velléité des « anti-base » qui continuent de dénigrer le projet.

Intérêts socioéconomiques

Partisan de première heure du projet, Emile Lizanty un notable local, ne cache pas sa satisfaction. « Depuis le début, nous avons travaillé avec les promoteurs, nous avons continué durant la suspension où nous avons surtout milité pour sa réouverture, en menant des séries de dialogues avec les communautés ainsi que les autorités publiques pour voir ensemble les moyens pour le relancer », indique-t-il en se réjouissant du fait qu'avec la reprise du projet, la collaboration avec les promoteurs va se renforcer davantage. Avec ce que cela suppose d'intérêts socio-économiques

« Une société qui s'implante amène à une création d'emplois. Et il faudra après tenir compte de l'apport financier de celle-ci sur l'économie locale et nationale », poursuit Emile Lizanty qui se réfère « aux milliers d'emplois générés ainsi qu'au renforcement de capacités et de compétences locales avec le programme de formations qui sera mené sur place dans le cadre de ce projet ». « On peut également compter sur les projets sociaux pour le développement des zones concernées, tout comme les appuis aux activités génératrices de revenus des communautés, comme la pêche, l'agriculture ou encore l'élevage ». Une manière en somme d'affirmer « la contribution de Base Toliara au développement socio-économique du pays ».

Espoir de développement

Du côté de l'association « Zanadriaka niova fo », c'est le vent de changement qui souffle depuis la reprise du projet. Parmi les plus sceptiques, durant la période de suspension, cette association qui regroupe des pêcheurs d'Andaboly et de Toliara Ville a finalement décidé de rallier Base Toliara. Ils croient désormais en l'espoir de développement économique et social que peut apporter Base Toliara. Fidison Rigobert, représentant des pêcheurs Andaboly le confirme:

« Nous voulons être de la partie dans cette quête de développement que Base Toliara est en train d'opérer, non seulement pour notre région mais également pour le pays tout entier. Base Toliara a déjà accepté d'appuyer les communautés locales avec des projets d'infrastructures comme des écoles et des hôpitaux et tout cela va se réaliser » , a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, démenti les rumeurs sur une accaparation, par le projet de 2000 Ha de la plage d'Andaboly. « Ce sont de fausses informations car les infrastructures relatives au projet ne s'étendent que sur 2 Ha et les habitants pourront continuer à exercer leurs activités », a-t-il souligné, en invitant la population à ne pas céder aux rumeurs.