Madagascar: Lutte contre l'illettrisme - Une dictée ouverte à plusieurs catégories

Une autre manière de lutter contre l'illettrisme. Pour la deuxième année consécutive, le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa organisera le 25 janvier à 14h30 au Lycée Moderne Ampefiloha la « dictée du Rotary ». Elle est ouverte à plusieurs catégories : primaire , collège , lycée ainsi que les adultes. L'inscription se fait via leur page « Facebook » ou sur le site sécurisé www.ladicteedurotary.org.

L'année dernière, 126 personnes se sont inscrites démontrant un fort engouement pour la langue française et l'éducation. Ceux et celles qui souhaitent tester leurs compétences en orthographe et en rédaction tout en s'amusant sont donc invités à y participer. A rappeler que c'est un évènement international qui aura lieu à la même date dans plus d'une trentaine de pays francophones.

Depuis 2012, la Dictée du Rotary est devenue un événement incontournable de l'année rotarienne pour promouvoir la lutte contre l'illettrisme. Créée par le District 1760, de nombreux autres Districts en France ont suivi, puis le Maroc, la Tunisie, Chypre, le Burkina Faso et la Hongrie. Ainsi, la dictée est devenue « la Dictée du Rotary France et pays francophones ». Le grand public est attendu en nombre pour participer à la dictée du Rotary, des dictionnaires Larousse aux logos du Rotary et de la dictée seront remis aux meilleurs.

Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, des difficultés familiales, professionnelles, sociales, des situations de travail où le recours à l'écrit n'est pas nécessaire, figurent parmi les causes de l'illettrisme. A Madagascar, environ 25% de la population n'ont pas appris à lire, ni à écrire ni à compter. Selon les résultats du 3ème recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 3), 76,5% de la population âgée de 15 ans ou plus en sont concernées.