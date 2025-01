Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Iray sy iray » manqué à Casablanca

« Be hozatse » n'aura pas droit à un « seul à seul » ou à un « un contre un », ni à Madagascar ni au Maroc.

Fusen Gachi

Une expression d'usage en judo qui signifie victoire par forfait. C'est le cas de Siteny Randrianasoloniaiko dont la victoire est assurée avant même le combat pour l'élection du président de l'Union africaine de Judo (UAJ) prévu cet après-midi à 15 heures, à Casablanca. Sauf revirement de dernière minute, son adversaire annoncé, Babacar Makhtar Wade ne se présentera pas sur le tatami pour le combat électoral. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines assimilées (Fsjda) ne prendra pas position face au président de l'UAJ sortant et non moins ex-champion de Madagascar de la discipline.

Waza-ari

Après les appels réglementaires, le Malgache sera déclaré vainqueur par forfait contre le Sénégalais. Tout un symbole pour Siteny Randrianasoloniaiko qui avait décroché son premier titre de président de l'UAJ au pays de celui qui devait être son adversaire. C'était en mai 2021, à Dakar, où « Be hozatse » a été élu pour un premier mandat de 4 ans à la tête de l'instance africaine de judo qui regroupe plus d'une cinquantaine de fédérations nationales. Reste à savoir si le tenant du titre remportera une victoire juste par waza-ari, un avantage grâce au forfait de l'ancien judoka sénégalais.

Africa Open 2025

En tout cas, il n'y aura pas de « iray sy iray » à Casablanca, en marge de l'Africa open 2025 de judo organisé par la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux (FRMJAMA) qui se tiendra du 16 au 19 janvier sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans la salle couverte du complexe sportif Mohamed V. Et ce, en partenariat avec l'UAJ et la Fédération internationale de judo avec des épreuves masculines et féminines dans les catégories cadets, juniors et seniors.

Victoire par ippon

Pas de combats entre vétérans au programme. Surtout pas de « seul à seul » pour reprendre les propos du général « Bombe », en parlant du « un contre un » lancé par Siteny Randrianasoloniaiko qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le « iray sy iray » avait déjà eu lieu le 16 novembre 2023 avec une victoire du champion en titre par ippon, c'est-à-dire avec le maximum de points qui n'a pas nécessité un deuxième tour ou une revanche. Les deux « 6ème dan » ne se rencontreront même pas au Maroc où le numéro Un malgache se rendra à son tour les 27 et 28 février à Casablanca pour la 14ème cérémonie de remise des prix des personnalités de l'année 2024.

Second hajime

Andry Rajoelina a été effectivement élu « Leader politique africain de l'année » avec un score incontesté et incontestable de 65,69%. Contre 20,48% pour son homologue seychellois et 13,83% pour le président de la République Démocratique du Congo qui acceptent les résultats de l'élection organisée par l' « African leadership magazine » basé à Londres. Sans réclamer un second « hajime » de la part de l'arbitre. Contrairement à l'initiateur du « Hava Tour 2023 » qui était crédité à l'élection présidentielle malgache, du même score, enfin presque, que le président congolais au « POTY 2024 ». Reste à connaître le pourcentage de voix que va obtenir cet après-midi à Casablanca, celui qui est seul candidat à sa propre succession. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », disait Corneille.