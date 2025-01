Algérie: Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune préside, lundi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances sociales et à des exposés portant notamment sur le renforcement du travail syndical et du dialogue social et des mesures et dispositions en prévision du mois sacré du Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la République.

