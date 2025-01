Algérie: 12e Coupe du pays de football des détenus - Le sacre remporté par l'établissement pénitentiaire de Koléa

Tipasa — L'équipe de l'établissement pénitentiaire de Koléa (Tipasa) a été sacrée, lundi, championne de la 12 e édition de la Coupe d'Algérie de football des détenus après sa victoire contre son homologue de l'établissement pénitentiaire de Bousaâda, sur un score de 2-1.

La finale de cette Coupe d'Algérie s'est déroulée au stade de l'établissement pénitentiaire de Koléa, après un mois de compétitions entre 60 équipes, représentant des établissements pénitentiaires des quatre coins du pays.

Dans son allocution à la clôture de cette compétition, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de réinsertion, Essaid Zreb, a réitéré l'importance de ce type d'initiatives " dans la préparation psychologique et intellectuelle des détenus et son impact positif sur la politique de réinsertion".

"Cette manifestation vise à développer et à promouvoir l'activité sportive en milieu carcéral en coordination avec le ministère des Sports et les acteurs de la société civile", a-t-il ajouté.

Il a, aussi, souligné la nécessité "de l'implication des différents départements ministériels dans la politique de réinsertion, à travers la mise au point de programmes multiples et diversifiés constituant des outils thérapeutiques par excellence et dont la mise en oeuvre se fera avec des équipes spécialisées soucieuses de la bonne prise en charge des détenus dans le but de garantir leur réinsertion sociale et d'empêcher leur récidive".

Cette Coupe d'Algérie de football des détenus est initiée en coordination avec le ministère des Sports dans le cadre d'un accord de coopération signé avec le ministère de la Justice et avec la contribution de l'association "Ouled El Houma", pour l'organisation et la promotion de la pratique sportive et physique en milieu pénitentiaire.

A noter que l'organisation de cette manifestation sportive annuelle a coïncidé avec plusieurs événements, dont la Journée internationale des droits de l'homme (10 décembre), la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 et la célébration du nouvel an amazigh 2975 (12 janvier).