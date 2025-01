Algérie: Boughali reçoit les membres de l'Association algérienne des anciens parlementaires

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, lundi, le président de l'Association algérienne des anciens parlementaires, M. Abdelkrim Abidat, ainsi que la délégation l'accompagnant, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

M. Boughali a affirmé, lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du vice-président, M. Zouhir Nasri, que le règlement intérieur de l'Assemblée était presque "fin prêt", ajoutant que le débat de ce dernier "se fera dans le cadre des dispositions de la Constitution de 2020, car constituant un pas important dans le processus des réformes parlementaires, mais aussi une consécration du rôle de l'APN, en tant qu'institution constitutionnelle dans la promotion de l'action démocratique et institutionnelle".

Le président de l'APN a également réitéré son engagement à "consacrer de nouvelles traditions traitant les parlementaires, anciens et actuels, sur le même pied d'égalité, pour bénéficier de diverses prestations notamment dans le cadre des accords signés entre l'APN et certains organismes et établissements nationaux", lit-on dans le communiqué.

De son côté, M. Abidat a présenté "un aperçu du règlement intérieur de l'association créée en vertu de la loi n 06/12", relevant que ses objectifs visaient à "servir l'intérêt général, à exploiter le capital intellectuel et les expériences des anciens parlementaires" mais aussi à "soulever leurs préoccupations et à les réunir, dans le cadre de rencontres périodiques, en vue d'échanger les expériences avec d'autres associations parlementaires similaires issues de pays amis et frères", a conclu la même source.