Algérie: Intempéries - Plusieurs routes coupées en raison de l'accumulation de la neige

Alger — Les intempéries enregistrées dans plusieurs régions du centre et de l'est du pays ont entraîné la fermeture de plusieurs routes nationales (RN) et chemins de wilaya (CW) en raison de l'accumulation de la neige, selon un bilan établi lundi à 15 heures par les services de la Gendarmerie nationale.

Dans la wilaya de Bouira, l'accumulation de la neige a entraîné la fermeture de la RN 33, dans son tronçon reliant Bouira et Tizi-Ouzou, au niveau des régions de Tikjda (commune d'El Asnam) et d'Akouker dans la commune de Bechloul, ainsi que de la RN 30, dans son tronçon reliant la commune de Saharidj (Bouira) et Ouacif (Tizi Ouzou), au niveau de Tizi N'Kouilal (commune de Saharidj), précise la même source.

La RN 15 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou est également fermée au niveau du col de Tirourda (commune d'Aghbalou), selon le bilan.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la RN 33 reliant Bouira et Tizi Ouzou est coupée à la circulation à hauteur du village Assoul (commune d'Aït Boumahdi) à cause de l'accumulation de la neige, de même que la RN 15 reliant les deux wilayas, au niveau du col de Tirourda (commune d'Iferhounène).

La neige a également causé la fermeture de la RN 30 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, au niveau de la région de Tizi N'Kouilal (commune d'Iboudraren).

Le même constat a été fait au niveau du CW 253 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, à hauteur du col de Chellata (commune d'Illilten), ainsi qu'au niveau du CW 251 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa, à hauteur de Chellata (commune d'Aït Ziki).

Dans la wilaya de Béjaïa, la RN 26 (A) reliant Béjaïa et Tizi Ouzou est fermée au niveau du col de Chellata (commune de Chellata).

Les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que les autres routes étaient "ouvertes à la circulation", invitant les usagers à la prudence et la vigilance.