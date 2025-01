Ile Maurice: Jitendra Bissessur invoque une limite de sa signature à Rs 500 000

Troisième volet d'interrogatoire pour Jitendra Bissessur (photo), ex-Chief Executive Officer (CEO) de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Il a de nouveau été interrogé dans les locaux de l'Anti Money Laundering Unit du Central Crime Investigation Department (CCID) à la Sterling House, Port-Louis, hier. Son domicile à St-Paul, Phoenix, a également été perquisitionné.

L'ex-CEO de la MIC était auditionné sur un prêt de Rs 45 millions déboursé à Menlo Park Ltd, dont la filiale Pulse Analytics avait réalisé des sondages avant les élections législatives de 2024. Sur la page Facebook de Pulse Analytics, il est indiqué qu'elle est domiciliée à Internet City, à Dubaï, alors qu'au Registrar of Companies, la maison mère, Menlo Park Ltd, se situe au Labourdonnais Street, à Port-Louis.

Jitendra Bissessur, qui a retenu les services de Me Shyam Servansingh, a ainsi expliqué aux enquêteurs qu'il ne peut autoriser un montant supérieur à Rs 500 000. Il se décrit sur la plateforme Linkedin comme un directeur avec une solide expérience dans le secteur bancaire central et la politique monétaire, ainsi que des compétences en analyse, recherche économique, banque, économétrie et gestion d'actifs ainsi qu'un professionnel de développement d'affaires. Il est détenteur d'un Master of Science en économie de l'université de Maurice.

Par ailleurs, Aditi Boolell, qui est une des directrices de Menlo Park Ltd, est attendue au CCID jeudi pour la suite de son interrogatoire. Notons que Harvesh Seegolam, l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, a été arrêté dans cette affaire pour complot. Deux des directeurs de Menlo Park Ltd, Stéphane et sa soeur Mary-Queenie Adam ont déjà été entendus par les enquêteurs et doivent rester à la disposition de ces derniers. L'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, devrait aussi être appelé à fournir des explications.