Ile Maurice: La MCB installe sa Digital Factory à Telfair, dans les bureaux d'Oficea

La Mauritius Commercial Bank (MCB) a franchi une étape dans sa stratégie de transformation numérique en installant sa Digital Factory dans les bureaux modernes d'Oficea à Telfair, Moka. Ce nouveau centre regroupe entre 400 et 450 collaborateurs dans un espace de plus de 4 000 m² au sein de The Network, un bâtiment moderne conçu pour favoriser la collaboration et l'innovation.

Vincent Chatard, Chief Operating Officer de la MCB, a souligné l'importance de cet emplacement stratégique : «Ce choix de Telfair et des bureaux d'Oficea témoigne de notre volonté de fournir à nos équipes un cadre de travail moderne et stimulant.» Il a également mentionné les avantages de l'aménagement des locaux, intégrant des espaces fonctionnels et modulables, propices à la productivité et au bien-être des collaborateurs.

Telfair, un centre-ville dynamique à proximité immédiate de Port-Louis et d'Ébène, offre un écosystème d'affaires en plein essor. Ses infrastructures modernes comprennent des restaurants, des boutiques, et des espaces de détente, renforçant son attractivité pour les professionnels.

Un engagement envers la durabilité

Les bâtiments de Telfair, y compris The Network, sont conçus pour respecter des normes environnementales rigoureuses. Le processus de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en cours garantit une empreinte écologique réduite, avec des bénéfices concrets tels que la baisse de la consommation d'énergie et des émissions de carbone.

En optant pour ces installations, la MCB mise non seulement sur l'innovation mais aussi sur un cadre écoresponsable pour accompagner son développement. Ce choix conforte Telfair comme une destination incontournable pour les entreprises cherchant à combiner innovation et durabilité.