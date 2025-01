Ile Maurice: Les enquêteurs se demandent si la pendaison a été simulée

Il a été retrouvé sans vie dans la matinée du 11 janvier, dans la maison de son ami à Grand-Baie. C'est ce dernier, âgé de 32 ans, qui a alerté la police. Il a expliqué avoir vu son ami, Nathan Irwin Jaïrus Legrand (photo), 30 ans, pendu à une fenêtre à l'aide d'un drap. Le trentenaire a dit aux enquêteurs que Nathan Legrand, qui n'a pas de domicile fixe, est venu chez lui, le 10 janvier vers 16 heures, et qu'il l'a hébergé pour la nuit. Toutefois, l'autopsie pratiquée par le Dr Shaila Prasad-Jankee, médecin légiste, a attribué le décès du jeune homme à un oedème pulmonaire et cérébral. Elle a recommandé une enquête approfondie. La thèse de pendaison a été écartée.

Nathan Legrand est soupçonné d'avoir fait une overdose à la suite d'une injection mortelle. La police tente d'établir si quelqu'un lui a administré cette dose ou s'il se l'est injectée lui-même. Le portable de Nathan Legrand a été saisi et la police y a vu une vidéo troublante où il est question de tester une nouvelle drogue sur lui. Le jeune homme est un toxicomane et n'est pas inconnu des services de police. Il a une longue liste d'antécédents de vol.

Mécanicien de profession, en 2023, Nathan Legrand défraie la chronique lorsqu'il vole une voiture à RoseHill avec une fillette à son bord. Le propriétaire de la voiture avait garé son véhicule pour aller effectuer un retrait d'argent à un guichet automatique. Le suspect avait expulsé l'épouse du propriétaire du véhicule et leur fils de neuf ans de la voiture avant de prendre le volant et de rouler en direction du Plaza à Rose-Hill. La voiture était partie avec la fillette toujours à l'intérieur. Celle-ci a été abandonnée non loin du Plaza. Il y a quelques jours, des habitants de Stanley avaient sollicité la police alors que Nathan Legrand semait le trouble.

Après le décès suspect de Nathan Legrand, neuf personnes de son entourage ont été interrogées. Elles ont été autorisées à partir à la suite de leur audition mais elles devront demeurer à la disposition des enquêteurs.

La voiture de Nathan Legrand, retrouvée dans le parking souterrain de Grand-Baie La Croisette a été sécurisée et remorquée au poste de police de Grand-Baie pour les besoins de l'enquête, qui est menée par la Criminal Investigation Division de Grand-Baie.