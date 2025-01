Addis Abeba — La Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont signé un accord de 82 millions de dollars américains pour améliorer l'accès aux services de santé essentiels pour plus de 8 millions de personnes vulnérables au Soudan et renforcer le système de santé du pays.

Le financement répondra aux besoins de santé urgents et jettera les bases d'améliorations à long terme, ont déclaré les organisations dans un communiqué conjoint.

Il servira à fournir des médicaments essentiels, à former des agents de santé, à fournir des services de santé et de nutrition aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants, à traiter la malnutrition sévère et à renforcer les campagnes de vaccination et la sensibilisation des enfants et des familles vulnérables dans les communautés déplacées et d'accueil.

L'UNICEF a précédemment estimé que 3,4 millions d'enfants de moins de cinq ans au Soudan sont exposés à un risque élevé de maladies épidémiques.

L'ONU affirme que plus de 25 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, dont près de 3,7 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë ajoutant que plus de 70 % des hôpitaux et des établissements de santé dans les zones touchées par le conflit au Soudan ne sont pas opérationnels.

Avec le soutien de la Banque mondiale, l'UNICEF, l'OMS et les partenaires sur le terrain travailleront ensemble pour répondre aux besoins sanitaires urgents tout en jetant les bases d'améliorations à long terme du système.