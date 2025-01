Algérie: CAF - L'USMA et le CSC en quarts, le MCA peut espérer, le CRB éliminé

Alger — L'USM Alger et le CS Constantine, engagés en Coupe de la Confédération africaine, se sont qualifiés avec brio aux quarts de finale, au moment où le MC Alger devra attendre l'ultime journée pour espérer une qualification au prochain tour de la Ligue des champions, marquée par l'élimination précoce du CR Belouizdad, à l'issue de la 5e journée disputée vendredi, samedi et dimanche.

En Ligue des champions, le MC Alger a pris une option pour la qualification aux quarts de finale après sa victoire vendredi soir au stade du 5-juillet face aux Congolais du TP Mazembe 1-0, pour le compte de la 5e journée (Gr.A) de la phase de poules, une importante victoire pour les Mouloudéens qui restent toujours "en vie" dans cette prestigieuse compétition.

En effet, les protégés de l'entraineur tunisien, Khaled Benyahia, doivent impérativement revenir avec le match nul au minimum de leur déplacement à Dar Es-Salaam, lors de la 6e et dernière journée face aux Tanzaniens des Young Africans, vainqueurs dimanche face à Al-Hilal du Soudan (1-0). Les Mouloudéens sont donc en position favorable, mais le dernier match est déterminant et la défaite reste interdite pour les camarades de Bouras.

Cependant, une victoire permettrait au MCA de terminer en tête du groupe en cas de défaite d'Al-Hillal, qui se déplacera à Lubumbashi pour affronter le TP Mazembe, déjà éliminé de la compétition.

L'autre représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, a quitté la compétition après la défaite concédée face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates 1-2, en match disputé dimanche après-midi à Orlando stadium de Johannesbourg, pour le compte du groupe C.

Troisième du groupe C avec 6 points, à deux longueurs de son adversaire du jour (1er, 8 pts), le Chabab a été dans l'obligation de revenir avec les trois points de la victoire pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification, mais en face il y avait une formation sud-africaine très coriace et habituée à jouer les premiers rôles de la compétition africaine.

A l'issue de cette 5e journée, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Egyptiens d'Al Ahly ont officiellement composté leur billet pour les quarts de finale, alors que le Chabab voit son parcours s'arrêter encore une fois en phase de groupes, une très grande déception pour la direction qui espérait aller le plus loin possible dans la compétition avec l'objectif était d'atteindre le dernier carré.

Coupe de la Confédération: l'USMA et le CSC en quarts de finale avec brio

Vainqueurs à l'extérieur face aux Botswanais d'Orapa United (2-1), pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules (Gr.C), les "Rouge et Noir" ont arraché avec brio et sans trembler sa qualification aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine pour la troisième année consécutive.

Le champion en titre de la saison 2023 a donc confirmé une nouvelle fois ses ambitions d'aller le plus loin possible, en témoigne la première place (11 pts) du groupe C, devant les Sénégalais de Jaraaf (8 pts). Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas et les Botswanais d'Orapa United occupent la 3e place avec 5 points chacun.

Lors de la sixième et dernière journée, prévue le dimanche 19 janvier, les Mimosas recevront Orapa United, alors que Jaraaf se rendra à Alger pour défier l'USM Alger.

De son côté, le CS Constantine a pris le même chemin que les Usmistes en arrachant avec panache sa qualification pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en prenant le dessus sur les Tunisiens du CS Sfaxien sur un score sans appel (3-0), dimanche au stade Chahid Hamlaoui de Constantine (G.A).

Dans l'autre match de cette poule A, les Angolais de Bravos do Maquis ont été tenus en échec à domicile par les Tanzaniens de Simba SC (1-1).

Les locaux ont ouvert la marque par le Sud-Africain Mosiatlhaga (13e), avant que Simba SC n'égalise grâce à l'ancien joueur de l'USM Alger le Camerounais Ateba (69e). Un nul qui permet au représentant tanzanien de filer aux quarts de finale, grâce à une différence de but particulière favorable par rapport au club angolais (aller à Dar Es-Salaam: 1-0).

A l'issue de cette 5e journée, le CSC s'est emparé du fauteuil de leader avec 12 points, à deux longueurs de son poursuivant direct Simba SC (10 pts). Bravos do Maquis occupe la troisième place avec 7 unités, alors que le CS Sfaxien ferme la marche avec 0 point.

Lors de la 6e et dernière journée, prévue le dimanche 19 janvier, le CSC sera en appel à Dar Es-Salaam pour défier Simba SC avec comme enjeu la première place du groupe, alors que le CS Sfaxien recevra Bravo do Maquis, dans un match sans enjeu.