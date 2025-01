Algérie: Hydrocarbures - La société saoudienne Midad Energy souhaite renforcer ses investissements au pays

Alger — Le PDG de la société saoudienne Midad Energy North Africa, Cheikh Abdulelah Bin Mohammed Bin Abdullah Al-Aiban, a affiché, lundi à Alger, l'intérêt que porte sa compagnie au renforcement de ses investissements en Algérie, au regard du climat d'investissement "exceptionnel" et des opportunités "prometteuses" qu'offre le secteur des hydrocarbures en Algérie, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Le responsable saoudien s'exprimait lors de l'audience que lui a accordée le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, au siège du ministère, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et de cadres du ministère, selon le communiqué.

A cette occasion, Cheikh Abdulelah Bin Mohammed Bin Abdullah Al-Aiban a précisé que "Midad Energy North Africa souhaite renforcer ses investissements en Algérie, au regard du climat d'investissement exceptionnel et des opportunités prometteuses qu'offre le secteur des hydrocarbures en Algérie", soulignant "l'engagement de la compagnie saoudienne à renforcer sa coopération avec le groupe Sonatrach dans des domaines d'intérêt commun, au mieux des intérêts économiques des deux pays".

De son côté, M. Arkab a mis en avant "l'importance du développement d'un partenariat économique basé sur les intérêts mutuels", affirmant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations fraternelles solides entre l'Algérie et l'Arabie saoudite".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre le groupe Sonatrach et la compagnie Midad Energy North Africa, notamment en matière de développement des gisements, de recherche, de prospection et de production d'hydrocarbures en Algérie".

Les deux parties ont également discuté de "nouvelles possibilités de partenariat et d'investissement dans les différentes étapes de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière, dans l'objectif de développer des projets stratégiques favorisant l'échange et le transfert de connaissances et le développement des compétences dans le domaine des hydrocarbures", conclut le communiqué.