Algérie: Médecine nucléaire - Signature d'un accord entre le COMENA et Saidal pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques

Alger — Le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et le Groupe "Saidal" ont signé, lundi à Alger, un accord de coopération portant sur la production et la fabrication locale de produits radiopharmaceutiques, visant à pallier le manque de ce type de produits utilisés dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies incurables.

L'accord a été signé par le PDG de Saidal, Ouacim Kouidri, et le Commissaire à l'énergie atomique, Abdelhamid Mellah, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ.

S'exprimant à cette occasion, M. Arkab a souligné que ce partenariat s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre de la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de ce domaine une priorité nationale, à travers ses orientations émises le 5 février 2023, visant à encourager l'investissement dans les technologies et applications nucléaires à usage médical".

Cet accord constitue, "une étape décisive pour concrétiser notre objectif national visant à mettre la science et la technologie au service de la santé publique et du développement durable", a-t-il poursuivi.

"Compte tenu de son expérience et ses connaissances en matière d'industrie pharmaceutique, le Groupe Saidal assurera la commercialisation de ces produits vitaux", a précisé M. Arkab, indiquant que cet accord ouvrira des perspectives prometteuses, en contribuant au renforcement de "l'autonomie de l'Algérie dans le domaine de la Santé, en développant une industrie pharmaceutique compétitive et durable et en mobilisant l'innovation scientifique et les capacités industrielles nationales".

Il a en outre fait savoir que ce partenariat couvrait plusieurs aspects, notamment "la radioprotection comprenant les étapes de production, de manutention, de stockage et de transport des produits radiopharmaceutiques et l'échange d'informations dans un cadre transparent en conformité avec les lois nationales et internationales".

L'accord signé ouvre également la voie à la réalisation, à court terme, de projets stratégiques entre les deux ministères, en vue de "renforcer l'effort industriel national, notamment la mise en place d'un réseau national d'accréditation et de conformité, ainsi qu'un réseau de reproduction industrielle avec le ministère de l'Energie". Ces projets seront annoncés "prochainement", a-t-il dit.

L'année 2025 verra l'entrée en service de "cinq ou six unités de production" à travers le pays, a-t-il ajouté.