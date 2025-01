Tunisie: Tennis de Table - Tournois des jeunes à partir d'aujourd'hui - Se mesurer au gotha mondial

Il n'y a pas mieux que de disputer une échéance internationale de grande envergure et où le niveau est très élevé pour s'aguerrir et gagner en expérience.

Le palais des sports d'El Menzah abrite à partir d'aujourd'hui, et quatre jours durant, le tournoi des jeunes de tennis de table "WTT Youth Contender". Ce tournoi s'adresse aux catégories d'âge U19, U17, U15, U13 et U11. Plus de 156 pongistes participeront à ce tournoi, 91 garçons et 65 filles, représentant 27 pays.

La Tunisie sera représentée lors de ce tournoi par 30 pongistes qui concourront dans les différentes catégories d'âge (11, 13, 15 et même 9 ans).

Mettant l'événement dans son cadre, le DTN, Jawher Ramoul, nous a déclaré : "Cette participation est très importante pour nos pongistes, car elle leur permettra d'améliorer leur classement mondial et de gagner des points à l'échelle internationale".

Wassim Essid et bien d'autres visent le podium

Sur les 30 pongistes qui représenteront la Tunisie lors de ce tournoi pour jeunes, il y a en a qui sont prometteurs et il y a même, parmi eux, qui peuvent prétendre au podium, à savoir Wassim Essid, Youssef Aidli, Ela Saidi, Mariem Brahimi, Amir Essid, Mohamed Amine Khaloufi, Ghassen Ben Nasser, Firas Chaieb et Ritej Cherif.

De haut de ses 16 ans, Wassim Essid s'impose depuis un peu plus d'un an comme porte-drapeau du tennis de table tunisien. Le jeune pongiste excelle déjà sur la scène internationale, mais le degré de son évolution est tributaire de sa capacité à gagner en expérience aussi rapidement que possible afin de prendre des galons à l'échelle mondiale. D'où, pour lui et pour ses jeunes camarades, l'importance d'organiser ce tournoi des jeunes, le "WTT Youth Contender".

Car, c'est connu de tous, les dotations réservées par la tutelle aux sports individuels, et le tennis de table ne déroge pas à la règle, sont bien loin de garantir à nos sportifs d'élite une préparation adéquate en prenant part à des stages dans des centres performants ou en prenant part à des échéances intermédiaires, d'où l'opportunité qui s'offre à nos jeunes pongistes de leur amener à Tunis le gotha mondial du tennis de table.

Le "WTT Youth Star Contender" prend la relève

Ce vendredi, nos pongistes enchaînement par un tournoi plus huppé, le "WTT Youth Star Contender" qui prend la relève et s'étalera sur trois jours, toujours au palais des sports d'El Menzah. Ce tournoi verra la participation de 112 pongistes, 62 garçons et 50 filles, représentant 24 nations. Les catégories en compétition seront U19 et U15, en simple et en double. C'est plus restreint car le niveau de la compétition est beaucoup plus relevé. Ce deuxième tournoi sera donc plus rude à disputer que le premier, car le critère de participation repose sur le classement mondial. Le "WTT Youth Star Contender" réunira la crème des pongistes à l'échelle mondiale des moins de 19 ans. On croisera sans doute de futurs champions mondiaux au palais des sports d'El Menzah. Ça vaut la peine d'y aller.