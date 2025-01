Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - L'ESZ remonte sur le podium

A la faveur de sa victoire à El Omrane, Zarzis prend provisoirement la 3e place. Gafsa, à son tour, sort de l'ombre, l'USBG s'enlise et le CAB marque le pas.

Après le déroulé des trois matchs du début de week-end, trois autres rencontres se sont déroulées hier, des explications à l'impact certain volet maintien, même si concernant le haut du tableau aussi, l'ESZ avait un bon coup à jouer. Zarzis, parlons-en donc.

A l'épreuve du déplacement du côté d'El Omrane, l'ESZ visait forcément la victoire pour renouer avec le podium. Quant à la JSO, le but était de valider pour garder la meute des poursuivants à bonne distance. Voilà pour l'avant-match. Quant à la vérité du terrain, sans livrer son verdict avant terme, elle a souri à l'ESZ qui a ouvert la marque vers l'heure de jeu par Youssef Snana et gardera l'avantage jusqu'à la fin.

L'ESZ remonte provisoirement sur le podium. Passons à présent au duel entre l'OB et le CAB. A l'abri, après un début de saison remarquable, les Cigognes n'ont pas pour autant tiré un trait sur les places d'accessit. Et pour toujours y croire, il fallait forcément battre un CAB qui joue sa peau et qui devait en l'état tenir un résultat porteur d'espoir. Nul vierge en fin de compte entre Cigognes et Cabistes et score forcément frustrant pour le CAB qui marque encore le pas.

Enfin, l'autre match entre mal-classés a opposé hier El Gaouafel à l'USBG. Match-couperet pour Gafsa et défaite interdite pour Ben Guerdane, la lutte s'annonçait de front entre deux équipes sur la brèche. Ce faisant, après un round d'observation, Gafsa allume la première mèche du match et prend les devants par Ayoub Mcharek sur penalty. Touché mais pas coulé, l'EGSG va commencer par revenir suite à un but de Fayed Ben Hassine, avant de doubler la mise par Anouar Jouini vers l'heure de jeu et de sécuriser ce qui doit l'être jusqu'au bout.