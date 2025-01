Gabon: Elodie Diane Fouefoue Sandjoh sensibilise pour faire connaître le fonctionnement de la mairie

Dans le cadre de ses nombreuses prérogatives, Elodie Diane Fouefoue Sandjoh, Délégué spéciale de la mairie du 3è arrondissement de la commune de Franceville, située dans la province du Haut-Ogoué, accompagnée de son Adjoint Marcel Gandjourobi, a effectué une grande tournée dans l'arrondissement dont elle a la charge.

Durant 4 jours, du mardi 7 au vendredi 10 janvier dernier, la Déléguée Spéciale et son Adjoint ont pu visiter les 12 quartiers que compte cet arrondissement. Il s'agit entre autres, de Bakou, Pickas, Carrière Kessala, Léconi, Akou Menaye Escalier, Mangoungou, Ondouama, Matébélé 1 et 2 et Mimboumba.

La Déléguée Spéciale et son Adjoint sont allés au contact des populations pour une meilleure sensibilisation et informations concernant le fonctionnement de la Mairie à savoir, l'établissement des actes d'Etat civils et les délais à respecter , l'avancement des travaux initiés par le CTRI dans l'arrondissent , la révision des listes électorales dans son ensemble, les pièces à fournir pour l'établissement de la carte d'identité nationale.

" Il était question pour nous d'être plus proche des citoyens et leur apporter toutes les informations inhérentes au fonctionnement de la Mairie d'arrondissement" a expliqué Elodie Diane Fouefoue Sandjoh, dans son objectif d'impacter ses concitoyens.

Cette initiative qui permet aux autorités de la Mairie d'être au contact des populations, est également un moment d' échange, d'inter-activité (causerie citoyenne) entre les populations et le bureau de la délégation spéciale du 3è arrondissement, le tout, dans la convivialité, la solidarité et le partage.

