Congo-Brazzaville: Environnement - L'Etat suspend les activités de City SARL à Dimonika

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a effectué le 12 décembre une mission dans la réserve de la biosphère de Dimonika, pour mener un contrôle de conformité de certaines installations classées. Au terme de celle-ci, les activités de la société City SARL ont été suspendues.

La mission d'Etat dans la réserve de la biosphère de Dimonika a été motivée suite à la réalisation des travaux d'exploitation minière en l'absence d'une étude environnementale par la société City SARL, dans le district de Mvouti, département du Kouilou. Elle a conduit la ministre à suspendre totalement jusqu'à nouvel ordre les activités de ladite société. Et ce, conformément aux textes en vigueur qu'elle a la charge de faire respecter sur l'ensemble du territoire national.

La suspension des activités de City SARL a été engagée par le ministère de l'Environnement et actée par le procureur général, près la Cour d'appel de Pointe-Noire, afin d'entamer une poursuite judiciaire contre elle, accusée de graves violations des normes environnementales. En effet, dans la réserve de la biosphère de Dimonika, cinq hectares ont été dévastés sur les dix-neuf. Au niveau des campements d'exploitation Yanika, Loukénéné, Mvoula et Dikamona, des engins, des arbres dévastés et des hangars en tôles où en nappes qui abritaient les exploitants sont encore visibles.

Les communautés villageoises habitant les campements d'exploitation affirment que plusieurs kilos d'or ont été emportés par les délégués de la société City SARL et l'eau des ruisseaux environnants est polluée puisque la firme utilisait parfois des techniques inappropriées.

« Il y a effectivement une société là-bas qui exploite, pour ne pas le cacher, de l'or depuis un certain temps, et n'a jamais fait une étude d'impact environnemental. Et donc, il fallait prendre des mesures coercitives pour endiguer ce phénomène et demander à la société de sortir de cette biosphère. C'est pour cela que nous avons été amenés à avoir des huissiers avec nous. Nous pensons qu'avec la loi que nous allons appliquer, cela va les amener à faire sortir les engins pour que nous puissions sauver la biosphère qui est classée par l'Unesco », a précisé Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou.

Des sanctions envisagées pour les services décentralisés

La ministre s'est indignée de l'inefficacité des autorités locales dans la dégradation inquiétante de la zone de biosphère de Dimonika et du manque de mise en oeuvre des directives par les services décentralisés chargés de la gestion de ces espaces. Face à ces comportements intolérables, la ministre a promis des sanctions.

« Il est inacceptable que des activités d'exploitation se déroulent dans une zone de biosphère protégée. En tant que ministre de l'Environnement et gardienne de la conservation des écosystèmes, je ne peux tolérer de telles pratiques. L'eau, la terre, les forêts, la mangrove, les tourbières et la biodiversité sont essentielles pour notre survie et notre climat », a déclaré Arlette Soudan-Nonault.

Elle a réaffirmé l'engagement du Congo, sous la direction du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en faveur de la protection de l'environnement et a annoncé des sanctions contre toute personne impliquée dans cette gestion irresponsable. La ministre a instruit les services décentralisés, sous sa tutelle, d'éradiquer le phénomène d'exploitation illégale dans les sites qui sont classés.

Rappelons qu'une aire protégée est, selon la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associés.