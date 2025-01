Congo-Brazzaville: Bureau de liaison ACPE-Paris - Perspectives 2025

Telle une séance d'explications du rôle, des missions et des valeurs incarnées par l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) à Paris, une rencontre en guise de campagne de sensibilisation s'est tenue entre les représentants de l'ACPE et ceux de la à l'ambassade de la République du Congo en France.

Le 11 janvier, la salle verte de l'ambassade de la République du Congo en France a accueilli les Congolais désireux d'être édifiés sur l'existence du bureau de liaison de l'ACPE à Paris, depuis son ouverture le 25 mars de l'année dernière, sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé.

En préambule, Dorothée Obili, responsable de ce bureau, et son équipe ont expliqué le rôle, les missions et les valeurs. Ils ont rappelé que ce bureau a été créé pour ouvrir "un nouveau chapitre pour la diaspora congolaise en Europe". L'ACPE, dans les grandes lignes, consiste à contrôler l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'emploi; d'assurer l'accueil, donner les informations et procéder à l'enregistrement des demandeurs d'emploi ; et accompagner les employeurs dans l'identification de leurs besoins en recrutement.

Par la suite, l'ACPE prospecte les postes d'emploi en vue du placement des demandeurs; propose des services d'orientation professionnelle aux demandeurs d'emploi ; assure en priorité l'accès des nationaux aux emplois et promeut leur évolution aux postes organiques dans les sociétés privées ; contrôle l'emploi des nationaux et des expatriés par la validation des contrats de travail et la délivrance des cartes de travail ; met en relation les offres et les demandes d'emploi ; enfin, contrôle les sociétés privées de placement des demandeurs d'emploi, intermédiaires du marché du travail.

Lors de cette rencontre interactive, c'était également l'occasion de rappeler à l'assistance les valeurs de l'agence qui s'acquitte de ses tâches avec professionnalisme, excellence, efficience et objectivité en vue d'assurer et de maintenir sa crédibilité. L'ACPE veille à l'éthique en adoptant une démarche proactive pour mettre en oeuvre des politiques et pratiques soutenant les principes de bonne gouvernance, de transparence et de crédibilité. Elle a mis en place des processus permettant de créer ou d'améliorer ses produits, ses processus de travail et la qualité de ses services pour une meilleure expérience de ses usagers ; le tout jouissant d'une accessibilité garantissant l'accès libre à tous les lieux, services, produits, et à tous les usagers en créant des espaces d'accueil de proximité ouverts à tous.

Après ces explications bien menées s'en est suivi un échange interactif avec l'assistance portant sur la mobilité, les offres d'emploi récentes et bien d'autres sujets afférents à l'emploi pour répondre aux attentes des représentants des entreprises, des étudiants et autres membres de la diaspora venus en nombre. Toutefois, tout Congolais de l'étranger est invité à poursuivre cet échange en se rendant au siège du bureau de liaison abrité dans les anciens locaux de l'OGES, au 57 bis rue Scheffer, dans le seizième arrondissement de Paris.

À propos de l'ACPE

L'ACPE est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Il a été créé à la suite de la dissolution de l'Office national de l'emploi et de la main d'OEuvre, en application de l'article 7 de la loi n° 7-2019 du 9 avril 2019 portant sa création. L'objectif est de se lancer sur un grand chantier, celui de réduire le chômage, réguler et dynamiser le marché́ du travail en République du Congo par des solutions innovantes et durables.

Cet établissement est doté d'une personnalité morale et juridique avec autonomie de gestion. Au coeur de l'écosystème, l'ACPE travaille avec ses partenaires pour déployer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de chaque secteur d'activité (Commerce, oil & gaz, énergie, BTP, télécoms, agro transformation, Mines...) et surtout le développement de l'éco-emploi (emploi vert) et durable pour la première fois en République du Congo.