Tunisie: Archives - CMAM - Université de Humboldt : Une visée mémorielle et historique

Ces archives ont une visée mémorielle mais aussi historique. Une masse de documents audio, inédite par sa profusion et sa richesse, a nécessité un travail de recherche et de numérisation colossal entrepris dans le cadre de la coopération culturelle tuniso-allemande.

445 enregistrements audio numérisés ont été restitués à la Phonothèque nationale tunisienne du Centre des musiques arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra (Cmam) par l'Université Humboldt de Berlin. «C'est une grande première pour le Cmam d'accueillir ces documents d'archives de prisonniers tunisiens morts dans les camps en Allemagne lors de la Première Guerre mondiale 14/18», se félicite Salwa Hfaïedh, directrice générale du Cmam.

Ces archives ont une visée mémorielle mais aussi historique. Une masse de documents audio, inédite par sa profusion et sa richesse, a nécessité un travail de recherche et de numérisation colossal entrepris dans le cadre de la coopération culturelle tuniso-allemande dans le but de restituer ces enregistrements audio réalisés avec les prisonniers de guerre à leurs communautés d'origine. «Plusieurs contributeurs, ethnologues, archivistes et étudiants ont travaillé sur ces précieuses archives qui peuvent servir à différents corps de métiers : écrivains, historiens, chercheurs, cinéastes, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène de théâtre et aux amateurs désireux de mieux connaître cette époque», précise Salwa Hfaïedh.

Ces enregistrements comprennent les voix de prisonniers originaires d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc) mais aussi d'autres pays d'Afrique sub-saharienne durant la Guerre mondiale 14/18. Outre les documents audio, on retrouve des copies numériques de documents écrits et des annexes. «Nous pouvons permettre aux pays concernés, autrement dit l'Algérie, le Maroc et les pays sub-sahariens de consulter, à leur demande, les documents qui les intéressent. Nous restons à la disposition de tout un chacun pour lui fournir les informations nécessaires», propose la directrice générale de la Cmam.

D'autant plus qu'en vertu d'un mémorandum d'entente signé jeudi 9 janvier 2025, entre la directrice générale de la Cmam et la directrice du Centre Herman Von Helmholtz pour les techniques culturelles (HZK), de l'université Humboldt, chargée notamment des archives sonores (Lautarchiv), les enregistrements cités plus haut ne sont soumis à aucune restriction de droits d'auteur, accordant ainsi au Cmam des droits exclusifs pour utiliser ces données à des fins de recherche, d'enseignement et de culture.

«Le transfert de ces enregistrements audio en Tunisie est le fruit d'une longue collaboration entre plusieurs institutions allemandes qui conservent des archives considérables liées au patrimoine musical et culturel tunisien. La collection remise à la Phonothèque du Cmam comprend deux fonds d'archives sonores. Le premier est réalisé entre 1915 et 1918 dans le camp de prisonniers musulmans de Zossen-Wünsdorf connu sous l'appellation «Camp du Croissant» et le deuxième est enregistré au cours des années 1920 et au début des années 1930», a fait savoir l'interlocutrice.

Le texte de l'accord met également l'accent de ces archives dans le cadre de projets à venir et qui consiste en une deuxième étape. Il s'agit d'expositions, de publications d'ouvrages et de lancement d'initiatives de recherche. Parallèlement, à ce projet, une rencontre scientifique sous l'intitulé «Des archives sonores allemandes à Ennejma Ezzahra : pour une reconnaissance historique des prisonniers nord-africains de la Première Guerre mondiale» a été organisée dans la Médina de Tunis dans le cadre des activités du séminaire : «Tunisie, Méditerranée et au-delà», dans la perspective de renforcer les échanges d'idées entre chercheurs de divers horizons. La rencontre « fructueuse» a permis aux représentants tunisiens et allemands engagés dans ce projet de partager leurs idées sur l'étape à venir.

Ainsi, les archives jouent un rôle essentiel dans la compréhension de notre passé, de l'acceptation du présent et de la construction de l'avenir.

Leur sauvetage et leur mise en valeur consolident le patrimoine historique du pays en jouant également un rôle important dans la construction identitaire de la population.