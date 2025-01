Tunisie: Infrastructure sportive inadaptée à Bizerte - Encore le synthétique !

Quand le terrain du Stade Ahmed Bsiri a été transformé de terre battue en synthétique, tout le monde a remarqué que le nombre des joueurs blessés n'a cessé d'augmenter au fil du temps. C'est que la matière posée sur l'aire de jeu ne permet tout simplement pas l'émergence de talents!

On a alors pensé, au sein du public «jaune et noir», que c'était une grosse erreur et qu'on ne devrait plus recourir à de telles pratiques quel qu'en soit le prix! Seulement quelques années plus tard, on n'a pas retenu la leçon et on a refait la même erreur au Stade 15-Octobre, une décision prise contre la volonté de tous les Bizertins. La déception des footballeurs était énorme! Depuis, le CAB n'a plus relevé la tête... Plus aucun titre, plus de stars, plus de projets de talents. Les Cabistes jouent, en permanence, pour sauver leur place parmi l'élite aussi bien lors du système de deux poules qu'en poule unique. La présente saison en est l'illustre exemple!

Et comme si cela ne suffisait pas, le terrain annexe du Stade 15-Octobre qui devait au départ servir de terrain d'entraînement, mais en gazon naturel, qu'elle n'a été la surprise de tous d'apprendre qu'on a changé d'avis, dans les centres de décision, pour en faire un plateau également synthétique, peu importe la génération dudit gazon.

En attendant le complexe sportif du Nadhor

Au moment où on joue sur du «naturel» à Radès, Sousse, Sfax, Monastir, au Bardo... pourquoi à Bizerte s'entête-t-on à faire du «synthétique» ? Un grand club ne mérite pas un tel sort, ne mérite pas de telles décisions contre la volonté des Bizertins voire contre le sport plus généralement. Cette infrastructure est très mal adaptée, n'est pas conforme aux aspirations des Cabistes et n'aide pas non plus à l'éclosion de jeunes talents. Et c'est partout pareil dans le gouvernorat de Bizerte : STIR Zarzouna-SAMenzel BourguibaVSMenzel Aberrahmane-El Alia... Espérons cependant que l'on préparera pour le Tout Bizerte et sa région une bonne surprise, à savoir un complexe sportif au Nadhor. Le rêve pourrait-il devenir réalité? Tant qu'il y a la vie...