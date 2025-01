Tunisie: Ligue des champions - Groupe D - 5e journée - Djoliba AC-EST (0-1) - Mokwana expédie l'Espérance en quarts

Auteur du but de la victoire à la faveur d'un centrage millimétré de Mohamed Amine Ben Hmida, Elias Mokwana permet à l'Espérance de composter son billet pour les quarts de finale sans avoir à attendre la sixième et ultime journée de la phase de groupes.

Certes, les "Sang et Or" auraient dû se qualifier dès la précédente journée s'ils n'avaient pas perdu dans le temps additionnel contre Pyramids, mais ils ont rectifié le tir hier à Bamako en s'imposant face à Djoliba AC. Et à vrai dire, la formation malienne a beau être la lanterne rouge du Groupe D, c'est un adversaire qui s'est avéré lors de la phase de groupes de la Ligue des champions difficile à manier quand il évolue à domicile. Par ailleurs, les deux points à son actif en cette phase de groupes ont été obtenus à domicile, contre Pyramids et Sagrada Esperança.

Hier, l'attaque de Djoliba s'est avérée particulièrement dangereuse à la 10' lorsque la reprise de la tête de Zoumana Simpara passa légèrement au-dessus de la transversale. Une frayeur qui a amené les "Sang et Or" à opter pour la prudence mesurée, ne prenant aucun risque inutile tout au long de la période initiale.

Quant à la formation alignée hier à Bamako, les critiques virulentes après la défaite concédée au Caire devant Pyramids ont poussé le coach "sang et or", Laureniu Reghecampf, à opérer deux changements à son onze de départ en titularisant Béchir Ben Saïd à la place de Amanallah Memmiche et Larry Azouni au lieu de Roger Aholou.

Des changements qui n'ont pas empêché la défense "sang et or" de subir de plein fouet le pressing opéré par les attaquants maliens au début de la rencontre et à chercher, en premier lieu, à calmer leurs ardeurs.

Cela dit, la première occasion dangereuse du match des Espérantistes n'a pas tardé. On jouait la 17' quand Belaïli adressa un centrage pour Tka, mais la reprise de ce dernier est repoussée par le portier adverse avant que Konaté ne reprenne de la tête légèrement au-dessus de la transversale.

Deux minutes après, il y a eu une tentative de Jelassi dont le tir s'écrasa sur le poteau (19'). Pour les actions offensives, les deux protagonistes allaient en rester là pour le reste de la première mi-temps.

Aholou et Ogbelu rééquilibrent l'entrejeu

En deuxième mi-temps, le technicien "sang et or" finit par faire entrer Aholou à la place de Azouni. L'entrée de Aholou, mais aussi celle d'Ogbelu, rééquilibrent l'entrejeu, notamment au niveau de la transition, plus rapide. Et le dynamisme apporté au niveau de l'animation offensive allait porter ses fruits : une longue passe en profondeur depuis la surface de réparation, Ben Hmida reprit de la tête avant d'adresser un centrage millimétré à Mokwana qui logea la balle dans les filets (67').

Il n'en fallait pas plus pour que l'Espérance remporte la victoire à Bamako et, par là même, composte son billet pour les quarts de finale sans avoir à attendre la sixième et ultime journée de la phase de groupes. Sa prochaine mission sera de se qualifier première de son groupe D. C'est dans ses cordes, samedi prochain à Radès contre Sagrada Esperança. Trois points bons à prendre pour les équipiers de Blaili.

EST : Ben Saïd, Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Ben Ali (Ogbelu 59'), Azouni (Aholou 59'), Tka, Konaté (Bouzaiene 88'), Sasse (Ben Mohamed 75'), Belaïli et Mokwana (Maacha 88').