Tunisie: Expatriés - L'âge de la maturité pour Abdi

Entré à la 73e pour son retour de blessure, le défenseur-buteur Abdi a scellé la victoire des Aiglons en terre rémoise. Un but d'une frappe en force imparable, suite à une passe de Cho qui a traversé toute la défense de la droite vers la gauche. Résultat : Nice s'impose 4-2 à Reims et conforte sa 6e place, alors que, concernant Ali Abdi, le piston de 31 ans confirme en l'état les belles choses montrées en début de saison. Abdi a donc parcouru du chemin depuis ses débuts professionnels en décembre 2011, à 18 ans accomplis avec les Aghlabides.

Ancien défenseur du Sfax Railways, de la Jeunesse Sportive Kairounaise, de l'EST, du ST, du CA, du Paris FC et de Caen, il trace ainsi son sillon à l'OGC Nice, mettant tout le monde d'accord sur la Côte d'Azur depuis son intronisation. Symbole d'une activité débordante sur le terrain, il a conquis les habitués des tribunes latérales de l'Allianz Riviera. Volontaire et généreux, Abdi se distingue aussi par son don de soi, capable par exemple de finir un match contre le PSG avec une entorse sans broncher. Contre l'ogre parisien, il boitait, et pourtant il a tout donné ! D'ailleurs, même après sa blessure aux ischios survenue lors de la défaite de la Tunisie face à la Gambie (0-1) en qualification à la CAN, en novembre, après-coup, cela n'a pas coupé son élan et il est revenu beaucoup plus fort.

Besogneux, Abdi semble avoir toujours une faim de loup quand il s'exprime sur le terrain. C'est un joueur brut dans tous les sens du terme, déterminé, véloce et à la fois raffiné avec cette capacité à bondir sur le ballon tel un félin. Cela dit, Abdi, c'est aussi un défenseur qui a tendance à être agressif dans son jeu, à envoyer des tacles dans tous les sens. Bref, il est sanguin et se trouve toujours très porté sur l'offensive. Enfin, dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très entier, qui n'y va pas par quatre chemins s'il y a quelque chose à dire.

Skhiri assure et rassure

Dans la confrontation qui a opposé Eintracht Francfort d'Elyès Skhiri à St-Pauli, club d'Elias Saâd encore convalescent, c'est Skhiri qui a eu le dernier mot. Les Aigles se sont imposés par la plus petite des marges et Skhiri a fourni une prestation satisfaisante comme à l'accoutumée. Francfort garde la 3e place.

Hassen confirme

Entré à la 46', l'ailier droit du Real Oviedo, Haïthem Hassen, 23 ans, a mis deux minutes pour inscrire son 3e but de la saison. Une frappe placée du droit pour le point du nul (1-1) face à son ancienne équipe, le Sporting Gijon.

Talbi et Cherni accrochés

Les défenseurs Montassar Talbi et Amine Cherni, respectivement de Lorient et Laval, ont été tenus en échec par Metz (0-0) et le Red Star (1-1). Un match intégralement disputé pour chacun, avec une bonne tenue défensive dans l'ensemble et sans récolter d'avertissements pour chacun. En fin de compte, Cherni a retrouvé une place de titulaire et Talbi confirme par sa régularité. Lorient reste leader et Laval 6e.

Sassi domine Nafti

En ligue qatarie, le duel qui a opposé le régisseur d'Al Gharrafa, Ferjani Sassi, au coach tunisien d'Al Khor, Mehdi Nafti, a tourné à l'avantage du milieu offensif, net vainqueur (3-1) et auteur d'un match correct et intégralement disputé. Al Khor demeure lanterne rouge après ce revers.