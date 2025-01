Tunisie: La BID appelée à dynamiser ses financements pour soutenir le développement durable

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, a appelé, hier dimanche, à faciliter l'accès au financement de la Banque Islamique de Développement (BID), en augmentant la part de cette dernière dans le financement des projets de développement.

Lors de sa participation à la réunion consultative des gouverneurs des pays membres de la BID, qui s'est tenue à Médina, en Arabie Saoudite, le ministre a également souligné la nécessité de rendre les conditions de financement de la banque plus dynamiques et flexibles.

Dans le même esprit, il a demandé, selon un communiqué publié lundi par le ministère, de renforcer le rôle de la BID dans le renforcement des capacités, le développement de l'expertise technique, ainsi que dans l'échange d'expériences réussies entre les pays membres, notamment dans le domaine du soutien aux petites et moyennes entreprises.

Abdel Hafidh a insisté sur l'importance du rôle actif que le groupe de la Banque Islamique de Développement pourrait jouer, en intensifiant ses efforts et en apportant un soutien financier et technique accru aux pays membres. Cela permettrait à ces derniers de mettre en oeuvre leurs programmes de développement, en particulier ceux liés à la sécurité alimentaire, à l'économie verte et au développement social.

Il est à noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour les dix prochaines années, en réponse aux transformations récentes et aux défis qu'elles ont engendrés, et qui ont des répercussions sur le développement économique et social dans de nombreux pays à travers le monde.

La réunion a été inaugurée par le ministre saoudien des Finances et présidée par le ministre algérien des Finances et le président du groupe de la BID. Elle a réuni les directeurs exécutifs des institutions du groupe ainsi que les gouverneurs des pays membres.