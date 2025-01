Tunisie: Exposition - Lotfi Lachab - Sous le signe de l'allégorie

La Maison de Culture Ali Douagi à Hammam Sousse accueille du 4 au 14 janvier courant une exposition inédite de l'artiste peintre Lotfi Lachab, ancien ingénieur des mines, placée sous le signe de l'allégorie.

Si l'oeuvre de Lachab privilégie l'allégorie, c'est sans doute parce que c'est le mode d'expression par excellence le plus à même de faciliter à l'artiste l'adoption d'une démarche intellectuelle lui permettant de faire en sorte que ses tableaux puissent incarner des valeurs morales, d'interpeller et de servir de mode de communication attrayant avec le commun des visiteurs.

Quoique les oeuvres de l'artiste peintre soient marquées par un certain éclectisme, deux thèmes y sont assez récurrents, celui de la femme parfois martyrisée et celui des mines aux profondeurs desquelles, il a passé une bonne partie de sa vie et côtoyé des travailleurs qui, bien qu'écrasés sous le poids de l'atmosphère souterraine, délétère, forcent le respect et l'admiration par leur bravoure et leur ténacité.

Dans l'ensemble, les cimaises de la galerie de la Maison de culture Ali Douagi donnent à voir des toiles fixant des situations que la conjonction de symboles charge de connotations. On y décèle une atmosphère à mi-chemin entre le pessimisme et l'espérance, un brassage de nostalgie, de fatalisme, d'hommages et de jugements critiques à l'encontre des moeurs sociales et politiques. Autant d'amplitudes que révèle à l'analyse l'option délibérée du peintre pour l'allégorie.

Ceci dit, il va de soi que la volonté de faire d'un art un simple outil au service d'une quelconque construction mentale, d'une pensée ou d'une cause quelle que soit sa grandeur, risquerait de produire une oeuvre froide, esthétiquement assez pauvre, même si elle suscite une certaine émotion. L'allégorie, ayant des visées plutôt intellectuelles, se soucie moins de l'attribut majeur d'une oeuvre plastique qu'est la beauté que des idées à communiquer et du message à véhiculer. L'oeuvre de Lotfi Lachab ne dérogeant pas, à ce propos, à la règle, se caractérise dans sa plus grande partie par la prédominance des couleurs sombres et grises ou du moins pâles, même s'il est vrai que lorsque l'artiste se laisse aller à un certain romantisme, ses toiles dégagent une impression de gaieté et même une bonne maîtrise de son art.