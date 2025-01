Tunisie: Chengdu s'invite à Tunis - un événement culturel et gastronomique à ne pas manquer

« Un regard sur la culture chinoise » est le titre d'un événement culturel et touristique organisé par l'Ambassade de la République Populaire de Chine en Tunisie, en partenariat avec le Théâtre de l'Opéra de Tunis, qui se déroulera les 14 et 15 janvier.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges culturels et de la diplomatie culturelle entre la Tunisie et la Chine. L'objectif principal est de mettre en lumière les différentes facettes de la culture chinoise.

Cet événement permettra au public tunisien de découvrir la musique traditionnelle chinoise et de savourer des plats emblématiques de la cuisine chinoise, en particulier ceux de la ville de Chengdu, capitale culturelle et touristique de la province chinoise du Sichuan. Cette région est renommée pour sa gastronomie épicée et traditionnelle, avec des plats tels que le « Hot Pot » et le « Ma Po Tofu ».

La ville de Chengdu est également célèbre pour son art culinaire et sa créativité. Elle est classée « Ville de l'Art Culinaire » dans le réseau des Villes Créatives de l'UNESCO. Chengdu a établi la première brasserie, le premier centre culturel du thé et le premier musée de l'alimentation en Chine. Grâce à ses riches ressources en matière de cuisine, de culture et de tourisme, Chengdu a été choisie comme membre du Centre d'Excellence Mondial pour les destinations touristiques.