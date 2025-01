Maroc: Les élèves de Fès célèbrent le nouvel An Amazigh

Fès — Les élèves de plusieurs établissements, publics et privés, relevant de la direction préfectorale de l'Education nationale à Fès ont célébré, lundi, le nouvel Amazigh 2975.

Ces élèves, garçons et filles de différents âges, se sont donné rendez-vous à l'école primaire Ibn Al Athir, au niveau de l'arrondissement les Mérinides, qui a vibré au rythme de spectacles hauts en couleur et d'activités pédagogiques variées mettant l'accent sur la richesse du patrimoine amazigh marocain sur les plans culinaire, musical et de l'artisanat, entre autres.

Des pièces théâtrales, une exposition d'art plastiques et des prestations musicales, oeuvre des élèves de ces établissements, ont été au menu de cette journée pédagogique initiée par la direction préfectorale de l'Education nationale, de l'enseignement préscolaire et des sports à Fès et l'Académie régionale d'Education et de Formation (AREF) de Fès-Meknès.

A cette occasion, l'assistance a apprécié également un défilé de mode présenté par des élèves et mettant en valeur l'habit traditionnel amazigh chez la femme et l'homme, ainsi que les bijoux purement amazighs qui l'accompagnent, manière de souligner l'attachement des nouvelles générations aux traditions ancestrales du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service des affaires pédagogiques à l'AREF de Fès-Meknès, Khalid Malhouni a indiqué que l'ensemble des établissements scolaires de la région célèbrent le nouvel an amazigh, qui revêt une importance majeure surtout après la proclamation du nouvel an jour férié national.

Les établissements scolaires s'associent aux festivités à l'occasion du nouvel an amazigh compte tenu de la place qu'occupe la langue et la culture amazighes au niveau de l'action du ministère de l'éducation, a-t-il dit, ajoutant que cette journée est l'occasion de s'arrêter sur les réalisations accomplies dans le cadre des chantiers pédagogiques en lien avec l'enseignement de l'amazigh.

Le responsable pédagogique a mis l'accent notamment sur la formation de nouveaux enseignants et le renforcement de l'encadrement en la matière, relevant que l'AREF de Fès-Meknès avait lancé, par ailleurs, le festival des écoles de Fès-Meknès dans le cadre du développement de la vie scolaire dont la composante de l'amazigh constitue un élément central.

De son côté, le président de la section de Fès de la fédération nationale des associations des pères et tuteurs des élèves au Maroc, Mohammed Bourazzouq a souligné l'importance de la célébration d'Id Yennayar, décrété jour férié à l'initiative de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que cette initiative consolide la place centrale qu'occupe la culture amazighe au niveau national et traduit la haute sollicitude dont le Souverain entoure cette composante cruciale de l'identité nationale.

M. Bourazzouq a indiqué que cette journée se veut une initiative pédagogique et culturelle qui vise à promouvoir l'ensemble des composantes de la culture amazighe à travers l'implication des élèves des établissements scolaires, en leur permettant de s'exprimer à travers l'art, la musique et la peinture, notamment, sur l'importance de la culture et le patrimoine amazigh.

Selon les organisateurs, la célébration du nouvel an amazigh traduit la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la question amazighe en tant que composante fondamentale de l'identité marocaine authentique riche ainsi que la préservation du patrimoine culturel national.

Elle intervient également dans le cadre du festival des écoles, lancé par l'AREF de Fès-Meknès dans l'objectif de promouvoir la vie scolaire et les talents des élèves dans les différents domaines.

Au terme de cette journée, des présents et des attestations ont été remis aux participants représentant différents établissements scolaires de Fès.