Maroc: Le conseil préfectoral de Fès approuve des conventions à caractère social, économique, culturel et sanitaire

Fès — Le conseil préfectoral de Fès a approuvé, lundi lors de sa session ordinaire du mois de janvier, plusieurs conventions de partenariat à caractère social, économique, culturel et sanitaire.

Ainsi, le conseil a adopté un projet de convention de partenariat avec la coordination régionale de l'Entraide nationale à Fès-Meknès et l'association "Siraj" des œuvres sociales de Fès prévoyant une subvention de près 900.000 dirhams à cette association répartie sur trois ans.

Le conseil a également approuvé le projet d'amendement de la convention avec l'association "Al Namaâ" pour l'auto-entreprenariat qui avait bénéficié de la deuxième tranche du programme chantiers publics temporaires, ainsi que le projet d'amendement de la convention de partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Fès et l'association d'appui à la santé publique afin de financer l'achat d'équipements médicaux au profit de l'hôpital Ibn Al-Khatib, avec une contribution du conseil de l'ordre de 480.000 dirhams.

Le conseil a en outre validé deux projets de convention avec le centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, l'association des malades de chirurgie thoracique et l'association pour un enfant sain, afin de financer l'achat d'équipements médicaux, prévoyant une contribution du conseil respectivement de 723.000 dirhams et de 863.000 dirhams.

Un autre projet de convention de partenariat avec l'association challenge culture et sports a été adopté par le conseil pour la réhabilitation des cimetières situés dans la préfecture de Fès, pour une contribution de 1,2 million de dirhams réparti sur trois ans.

La session a aussi adopté un projet d'amendement de la convention de partenariat avec la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Secteur de la Culture, et l'association du festival de Fès de la musique soufie afin de soutenir le festival en allouant une somme annuelle de 500.000 dirhams pour une durée de trois ans, ainsi que le projet d'amendement de la convention de partenariat entre le conseil préfectoral et la société Al Omrane Fès-Meknès, afin de réaliser des études et des travaux d'aménagement sur le tronçon routier reliant le complexe sportif et la commune Ain El Beida, sur 1,6 km outre l'aménagement de l'espace vert sur le giratoire Al Nakhil.

L'ordre du jour comprenait également l'étude du projet de programme de développement de la préfecture de Fès pour la période 2022-2027.

Intervenant à cette occasion, le président du conseil a indiqué qu'un bureau d'études a été mandaté pour élaborer le programme de développement, un processus qui a duré plusieurs mois, ajoutant que le conseil a mis sur pied un groupe de travail pour l'élaboration d'un programme de développement selon une approche participative en collaboration avec les services de la région Fès-Meknès.

Il a relevé que toutes les étapes de préparation du programme ont été finalisées et des copies adressées aux commissions du conseil et à l'instance de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre.