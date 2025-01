Angola: La Commission économique analyse des mesures relatives au secteur de la pêche et des ressources marines

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres (CM) a évalué, lundi (13), le décret présidentiel qui approuve les mesures de gestion de la pêche maritime, de la pêche continentale, de l'aquaculture et du sel pour l'année 2025.

Selon le communiqué final de la première réunion ordinaire de cette commission parvenu à l'Angop, ces mesures visent à assurer un équilibre entre l'exploitation et la conservation des ressources biologiques aquatiques, promouvoir l'aquaculture durable et augmenter la production de sel et améliorer sa qualité.

Lors de cette même réunion, présidée par le Président de la République, João Lourenço, la Commission Économique du Conseil des Ministres a également examiné le décret présidentiel approuvant les mesures de gestion de la flotte de pêche, un diplôme dont l'objectif est d'adapter la capacité des navires licenciés aux défis biologiques, économiques et sociaux que affectent actuellement le secteur de la pêche du pays.

Le communiqué ajoute que cela vise à établir un équilibre entre la capacité de pêche et la durabilité des ressources halieutiques, évitant ainsi la surcapacité et promouvant une exploitation de la pêche responsable et durable.

La Commission économique a également évalué le décret présidentiel qui approuve les mesures immédiates pour l'opérationnalisation et la dynamisation de l'aquaculture pour la période 2025-2027, un diplôme qui contient des lignes directrices qui permettront de donner un nouvel élan au secteur de la pêche, par le biais d'une augmentation significative de la production nationale de poisson et contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois.

Ces mesures permettront également le développement d'infrastructures critiques pour soutenir l'aquaculture et la promotion de la formation et du suivi continu des producteurs, la facilitation de la commercialisation et de l'accès aux marchés, la structuration de la chaîne d'approvisionnement et l'encouragement de la production locale d'intrants, ainsi que la formaliser les aquaculteurs informels et l'amélioration de la gestion des données.