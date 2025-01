Afrique du Nord: Tunisie - Algérie - Faciliter les séjours et dynamiser les zones frontalières

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, et son homologue algérien chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chouaib, ont convenu de renforcer la coordination bilatérale dans divers domaines. Ils ont notamment souligné l'importance de simplifier et de faciliter les procédures de séjour et de déplacement des citoyens des deux pays frères, ainsi que de promouvoir le développement des régions frontalières.

Cette rencontre, tenue ce lundi au siège du ministère des Affaires étrangères, s'inscrit dans le cadre de la visite de travail du responsable algérien en Tunisie. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à consolider la coopération bilatérale, à dynamiser les échanges commerciaux et à intensifier les consultations pour faire face aux défis communs.

Mohamed Ben Ayed a salué les relations fraternelles et privilégiées qui lient la Tunisie et l'Algérie. Il a également mis en avant les liens historiques et humains profonds entre les deux peuples, tout en soulignant la volonté politique forte des chefs d'État, Kais Saied et Abdelmadjid Tebboune, de porter ces relations vers de nouveaux horizons.

De son côté, Sofiane Chouaib a exprimé son appréciation pour l'accueil chaleureux et le soutien dont bénéficient les citoyens algériens en Tunisie. Il a également insisté sur la solidité des liens fraternels entre les deux nations et leurs peuples respectifs.