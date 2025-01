Tunisie: Création de contenu - Évolution considérable du marketing 5.0

Le marketing de contenu est un mot à la mode, ces dernières années. Il se définit comme étant la création et la diffusion d'un contenu utile, pertinent, cohérent, adéquat, clair, concis, entretenu et orienté utilisateur. Il est édité par les entreprises au public via des canaux différents.

Nous assistons de plus en plus, aujourd'hui, à une transformation digitale généralisée dans tous les secteurs et sphères où la majorité de la population se connecte, s'abonne aux réseaux sociaux et effectue des transactions en ligne. C'est une gigantesque révolution numérique à laquelle tout le monde ne peut que participer.

Communiquer différemment

Les entreprises, elles, commencent alors à communiquer différemment pour convaincre les prospects de leurs produits et fidéliser les clients. Cependant, le marketing a considérablement évolué, passant du marketing centré sur le produit (1.0) au marketing centré sur le client (2.0) vers le marketing centré sur l'humain (3.0). Depuis cinq ans, on ne parle que du Marketing 4.0. Ce qui est une approche marketing qui combine les interactions entre les mondes réels et virtuels, entre les entreprises et les consommateurs, dans le but de fidéliser la clientèle.

Récemment, une nouvelle approche du marketing moderne « Marketing 5.0 », autrement dit le « marketing technologique », et où il décrit comment les spécialistes du marketing utilisent la technologie pour répondre aux besoins de leurs clients.