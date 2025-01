Angola: PAT II contribue à la qualité de l'éducation au pays - Ministre Luísa Grilo

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a déclaré lundi, à Luanda, que le projet d'autonomisation des filles et apprentissage pour tous (PAT II) constitue un élément fondamental dans la recherche d'une éducation de qualité, dans la lutte contre l'abandon scolaire et l'amélioration de la gestion scolaire.

Selon le gouverneur, le projet susmentionné contribue avant tout à humaniser les relations entre tous les membres de la communauté scolaire.

Luísa Grilo intervenait lors du séminaire du projet PAT II, qui se déroulera jusqu'au 17 janvier et qui servira d'opportunité d'apprentissage et d'échange d'expériences pour tous.

Par conséquent, la ministre a souligné que le séminaire vise à atténuer les lacunes identifiées lors des visites de supervision financière des programmes et activités propres du PAP II, ainsi qu'à approfondir les connaissances des techniciens, dans le but de se conformer aux règles et procédures de gestion financière et la comptabilité.

Selon la ministre, le séminaire contribue à renforcer les capacités des équipes de gestion financière aux niveaux central, provincial et municipal, en promouvant des pratiques efficaces conformes aux normes internationales de responsabilité.

«Cet effort vise à garantir la décentralisation des fonds afin qu'ils soient utilisés efficacement, en maximisant les résultats au profit des communautés, en particulier des filles», a-t-elle souligné.

Ainsi, la ministre a considéré le séminaire comme un véritable atelier pour tous les comptables et techniciens comptables.

A l'occasion, la responsable du PAT II, Irene Cardoso, a informé que la Banque mondiale a mis à disposition 250 millions de dollars pour le programme, dans le but d'aider les élèves en fournissant une subvention scolaire, qu'ils appellent une bourse, pour ceux qui fréquentent le premier cycle, la première et la deuxième année de l'EJA (Éducation des jeunes et des adultes), mais avec un accent sur les filles.

« Dans ce cas, lorsque les filles s'inscrivent, elles ont la possibilité de recevoir leur valeur monétaire au cours de l'année scolaire et, à la fin de la neuvième année, elles recevront chacune 35 000 kwanzas supplémentaires en prime. Les garçons n'auront que 35 mille kwanzas", a-t-elle expliqué.

Irene Cardoso a déclaré que la présence de tous les techniciens démontre un engagement collectif, avec une gestion efficace et transparente des ressources visant à promouvoir l'éducation inclusive et l'autonomisation des filles à travers l'Angola.

Pour cette raison, elle a soutenu que le PAT II joue un rôle essentiel dans la promotion de l'égalité des chances, le renforcement de l'éducation et l'autonomisation des filles.

En ce sens, Irene Cardoso a indiqué que la bonne utilisation des fonds décentralisés apparaît comme cruciale pour que son institution puisse maximiser l'impact positif de ce projet sur les communautés.

Le séminaire rassemble plus de quatre-vingts techniciens comptables de tout le pays. Ils abordent, entre autres, les questions financières, la violence sexiste et le code de conduite pour les personnes travaillant sur le projet PAT II.