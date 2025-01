Angola: Plan annuel de développement national analysé ce lundi

Luanda — Le Plan Annuel de Développement National (PADN) 2025, qui établit les objectifs, les stratégies, les programmes ainsi que les actions pour l'année en cours, a été analysé lundi (13), au cours de la 1ère session ordinaire de la Commission Économique du Conseil des Ministres.

Les actions du PADN/2025 sont organisées par programmes sectoriels, priorités provinciales et nationales, définissant les unités chargées de l'exécution, du contrôle, du suivi et de l'évaluation de ces actions.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, l'objectif fondamental du PADN est d'assurer l'alignement des projets d'investissement public (PIP) et des dépenses d'appui au développement (DAD), inclus dans le Budget général de l'État (OGE), avec les priorités contenues dans les 50 Programmes d'Action du PDN 2023-2027, en tenant compte des objectifs et cibles établis pour l'année 2025.

Dans le domaine de la gestion des finances publiques, la Commission Économique a évalué le décret présidentiel qui approuve le Plan Annuel de Dette pour l'année 2025, un instrument qui matérialise la stratégie de dette dans le cadre du processus d'exécution du Budget Général de l'État, en tenant compte des sources de financement internes et externes et en considérant un niveau d'endettement dans les limites considérées comme soutenables.

Toujours dans le domaine de la gestion des finances publiques, la Commission économique a évalué le décret présidentiel qui approuve les règles d'exécution du budget général de l'État pour l'année économique 2025, un diplôme qui vise à guider le processus d'exécution de l'OGE, en tenant compte de la nécessité d'améliorer la qualité des dépenses publiques, d'améliorer les mécanismes de responsabilisation et d'assurer la rationalisation du processus de mise à disposition des ressources financières pour l'acquisition de biens et de services par les unités budgétaires et organismes dépendants.

A la même occasion, la Commission Économique a évalué deux documents, à savoir la Programmation financière du Trésor pour l'année 2025 et la Programmation financière du Trésor pour le premier trimestre de l'année en cours, qui présentent les hypothèses de recettes, suite aux flux d'entrées de ressources, de paiements, Opérations financières et une brève approche des risques liés à leur exécution, au cours de l'année 2025 et, en particulier, au premier trimestre de la même année, garantissant ainsi l'exécution des programmes respectifs.