Congo-Brazzaville: Venezuela - Une matinée culturelle à la faveur de l'investiture de Nicolás Maduro

Le président Nicolas Maduro Moros a été investi président de la République bolivarienne du Venezuela, le 10 janvier dernier. A Brazzaville, l'ambassade de ce pays a organisé une matinée culturelle placée sous les auspices de la cheffe de mission diplomatique, Laura Evabgelia Suarez, en présence de plusieurs membres du corps diplomatique en poste au Congo.

Organisée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, Laura Evabgelia Suarez, la matinée culturelle a été marquée par une séance de déclamations de poèles, de la danse avec le groupe tradi-moderne "Tam-Tam sans frontière" du Congo et de la séance de peinture. La poésie a été déclamée d'abord par le poète et bibliothécaire congolais, Albert Bobeka dit Fontaine, avec le poème intitulé « Afrique pour le Noir de l'Afrique ».

Il a exprimé à travers ce poème l'unité entre les Noirs africains et les Noirs latinos, montrant la richesse de leur culture et de leur art culinaire, tout en exprimant son amour pour les racines africaines se trouvant dans le sang des Noirs d'Amérique. Pour ce poète membre de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples, le passé est source de douleur, mais le présent offre l'opportunité de construire un avenir prospère et égalitaire. Pour sa part, la diplomate vénézuélienne, dans sa déclamation, a exprimé sa gratitude au peuple congolais pour son soutien indéfectible à son peuple.

Outre la danse avec le groupe tradi-moderne "Tam-Tam sans frontière" du Congo, il y a eu aussi le chant avec une artiste parmi les jeunes congolais invités. Il a interprété magistralement la chanson "Nakomitunaka" de feu Verckys Kiamuangana, dans laquelle l'artiste s'interroge sur l'origine de l'homme noir, de sa peau noire et des injustices dont il est victime.

S'agissant de la peinture, Aimé Mbilampassi dit Aime Mbila a peint séance tenante, sur demande de la diplomate vénézuélienne, les tableaux exprimant l'union entre les deux peuples. Pour l'ambassadrice du Venezuela, Laura Evabgelia Suarez, cet événement vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux nations, tout en saluant la coopération bilatérale unissant les deux peuples frères. « Nous sommes un peuple souverain libre et nous choisissons le président que nous voulons.

C'est pourquoi; nous avons choisi le président Nicolas Maduro Moros, le 28 juillet 2024, et aujourd'hui; conformément à la Constitution vénézuélienne, c'est la prestation de son serment. On déroule pour tout le monde la liberté, la démocratie, la souveraineté du peuple vénézuélien et on dit aussi que la démocratie, la liberté, la souveraineté vénézuélienne, ça sera aussi la liberté et la souveraineté de beaucoup de peuples du globe terrestre. Nous remercions les représentants des cent vingt-cinq pays pour le courage dont ils ont fait preuve en foulant le sol bolivarien », a déclaré la diplomate vénézuélienne.

Nicolás Maduro investi

Réélu avec 52% des voix, selon le Conseil national électoral du Venezuela, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a entamé son troisième mandat à la tête de ce pays à l'âge de 62 ans. La cérémonie de prestation de serment et d'investiture pour la période de 2025-2031 s'est déroulée devant l'Assemblée nationale, en présence des représentants de cent vingt-cinq payd (présidents, ministres, ambassadeurs, envoyés spéciaux). Cette prestation de serment a permis au président Maduro de réaffirmer l'engagement de sauvegarder la souveraineté nationale et le droit du Venezuela à croître et à développer son potentiel en toute tranquillité. « Une nouvelle ère est arrivée au Venezuela, une période historique », a-t-il déclaré.

Le président Maduro a prêté serment devant le peuple, élevant le projet historique de Bolívar pour poursuivre le processus de construction d'un Venezuela puissant, un nouveau modèle économique qui apportera la prospérité au pays, un modèle socialiste plein d'égalité. Il a souligné sa loyauté envers le peuple, déclarant qu'il n'est pas et ne sera jamais le président des oligarchies ou de l'impérialisme.

« J'obéis à un seul ordre, mon coeur est donné à une seule force et c'est la force historique du peuple ordinaire, du peuple travailleur, de la femme, de l'homme, du jeune homme, du garçon, de la fille, c'est la force de Bolívar pour laquelle j'ai prêté serment », a-t-il affirmé. Il a ppelé tous les secteurs économiques, politiques, idéologiques, culturels et sociaux du pays à un grand dialogue inclusif.

Le président vénézuélien a également juré sur la mémoire éternelle du commandant Hugo Chávez et sur le peuple noble et courageux du Venezuela qu'il appliquera les lois de la nation, transformant ce nouveau mandat en une période de paix, de prospérité et d'égalité, dans le cadre d'une nouvelle démocratie. « Je le jure sur ma vie et je le ferai », a-t-il indiqué.

Il a également rappelé que si quelque chose caractérise l'histoire du Venezuela, c'est bien la résistance héroïque contre toutes les formes de domination, de colonialisme et d'impérialisme qui ont tenté de porter atteinte à la paix et à la souveraineté du pays. « Nous sommes les bâtisseurs de la Constitution qui est née en dépit de l'oligarchie. Que personne ne soit confondu avec le peuple vénézuélien, j'ai dit qu'il y aurait la paix et il y aura la paix.

Nous sommes les guerriers de l'histoire et nous garantirons la paix et la souveraineté nationale pour toujours... Nous suivons les enseignements du commandant Hugo Chávez et luttons pour notre droit à être libres et souverains. Hier, aujourd'hui et demain, ce sera toujours le peuple vénézuélien qui décidera de ses dirigeants et de son destin », a conclu le président vénézuélien.