Maroc: Al Haouz - La reconstruction post-séisme se poursuit à un rythme soutenu

Le comité de vigilance et de suivi, chargé de la reconstruction dans la province d'Al Haouz poursuit ses efforts soutenus et ses interventions sur le terrain dans les différentes communes touchées par le séisme afin de mettre en oeuvre le programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées, en veillant à apporter le soutien direct nécessaire pour le relogement des populations affectées et la réhabilitation des infrastructures endommagées.

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées au niveau de la province ont enregistré des taux de réalisation avancés, grâce aux efforts inlassables déployés par les autorités provinciales en étroite coordination avec l'ensemble des partenaires, services et départements gouvernementaux concernés, qui demeurent mobilisés tout au long de cette période, en œuvrant avec sérieux et dynamisme continus, ce qui a permis l'accélération de l'opération de reconstruction et de remise en état. Afin de faciliter et mener à bien cette opération, un recensement précis de la population a été effectué par des comités mixtes chargés d'évaluer les dossiers, cas par cas, pour déterminer les bénéficiaires du soutien financier sur la base d'une inspection technique des bâtisses affectées sur le terrain.

Preuve à l'appui, une visite à Douar Anmmar relevant de la commune de Tameslouhte et à Douar Aït Mbarek dans la commune de Dar Jamaâ, a permis de constater que la plupart des familles ont regagné leurs nouvelles maisons et repris leurs activités normales, principalement basées sur l'activités agricoles et ce, grâce à la mise en oeuvre du programme de relogement et de réhabilitation des infrastructures

Dans des déclarations à la MAP, des membres de familles concernées ont souligné que la réhabilitation des zones touchées se s'écroule dans de bonnes conditions, grâce à la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les populations dans les zones affectées par le séisme, offrant ainsi aux habitants la possibilité de vivre dans des conditions décentes. Noureddine Ait El Haj El Abbas, un habitant ayant bénéficié du soutien direct à la reconstruction à Douar Anmmar dans la commune de Tameslouhte, s'est félicité de l'accompagnement, de la mobilisation et du sérieux dont font preuve les autorités provinciales tout au long de cette opération de reconstruction afin de surmonter les conséquences du séisme et d'entamer une nouvelle page.

Mohamed Bahrour, un habitant à Dar Jamaâ (Douar Aït Mbarek), a, de son côté, relevé que les personnes concernées reçoivent de manière régulière l'aide directe, ce qui a favorisé la reprise de l'activité normale et le bon déroulement des travaux de reconstruction. En effet, les autorités provinciales ne ménagent aucun effort pour assurer la mise en oeuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées. Dans ce sillage, Hassan Laabidi, du Comité de vigilance et de suivi, a indiqué que la construction et la réhabilitation des maisons endommagées ont été achevées en un temps record au niveau de 9.600 logements, ajoutant que ce chiffre devrait atteindre 12.000 logements d'ici à la fin du mois de janvier. Dans une déclaration similaire, M. Laabidi a précisé que les travaux concernant 11.227 logements sont en cours, alors que 3.783 bâtisses sont en phase d'achèvement, sachant que l'opération de construction a démarré en avril 2024.

Abondant dans le même sens, Hassan Eghighi, du Comité de vigilance et de suivi, a relevé que l'opération de reconstruction a fait face, lors des premières phases, à des contraintes objectives qui ont été surmontées, citant notamment l'existence de zones à risque, classées par le Laboratoire public d'essais et d'études comme zones où la construction est interdite ou soumise à des conditions strictes.

Il a également évoqué le territoire montagneux et accidenté de la province ainsi que le coût élevé du transport des matériaux de construction et le manque de main-d'œuvre, expliquant que la construction de 26.228 logements nécessite 4 ouvriers par maison, soit un total de 104.000 travailleurs, un nombre qui n'est pas disponible dans la province. Parallèlement à ces efforts inlassables consentis dans le cadre de l'opération de reconstruction et de réhabilitation, qui avance à un rythme soutenu, la province d'Al Haouz a connu la réalisation d'un nombre important de projets de développement qui ont contribué positivement à surmonter les conséquences du séisme.