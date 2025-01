Maroc: Id Yennayer Célébré en grande pompe à Khénifra

Khénifra — Les festivités du Nouvel an amazigh ont débuté, lundi dans la province de Khénifra, avec au menu une série d'activités festives et culturelles qui font la part belle à l'identité amazigh comme l'un des affluents de l'identité culturelle nationale.

Au coeur de ces festivités initiées par l'Association Esprit d'Ajdir de Khénifra en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Khénifra sous le thème "L'Amazigh... une conscience vivante pour un Maroc uni", une série d'activités culturelles et scientifiques qui célèbrent le passage à l'année 2975 du calendrier amazigh à travers des expositions artisanales et des conférences sur l'histoire et le patrimoine amazigh.

Le programme des activités célébrant en grande pompe ce Nouvel an comprend un séminaire scientifique animé par un groupe d'enseignants et de chercheurs universitaires sous le thème " la langue amazighe ... de la constitutionnalisation à la mise en oeuvre du caractère officiel", des expositions mettant à l'honneur des outils ethnographiques et calligraphiques amazighes, des documents musicaux de la région ainsi que d'autres composantes du patrimoine des Zayanes outre des soirées artistiques mettant en avant les contributions d'artistes et de poète qui ont enrichi le patrimoine littéraire, musicale et artistique.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Esprit d'Ajdir Atlas à Khénifra, Mohamed Yassine a affirmé que l'Association célèbre cette année le Nouvel an amazighe comme composante majeure de l'identité marocaine authentique, riche de ses nombreux affluents, et en tant que bien commun à tous les Marocains sans exception, relevant que la Fondation a concocté un programme éclectique comprenant diverses activités scientifiques et culturelles qui célèbrent le patrimoine amazigh sous ses multiples facettes.

M. Yassine a précisé que pour donner un véritable élan à ces festivités, la Fondation a décidé d'organiser des expositions mettant en lumière les contributions des femmes dans les domaines vestimentaire et des produits de terroir en sus d'autres expositions qui reflètent la diversité et la richesse de la culture amazighe.

De son côté, Hamid El Babour, président du Conseil provincial de Khénifra, a souligné que cette célébration revêt une signification particulière pour la province au vu du rôle historique de la ville de Khénifra dans la préservation de la culture amazighe.

La cérémonie d'ouverture de ces festivités a été marquée par la présence, outre du gouverneur de la province de Khénifra, d'élus, de plusieurs personnalités civiles et militaires, de chercheurs et universitaires et d'acteurs de la culture amazighe et militants de la société civile.

Un hommage appuyé a été rendu à l'issue de cette cérémonie, à Miloud Taifi, auteur du célèbre "Dictionnaire raisonné berbère-français", qui a marqué un tournant majeur dans l'étude et la préservation de la langue amazighe et dont les travaux ont contribué à renforcer la compréhension de cette langue au Maroc et au-delà.

Les Marocains célèbrent mardi le Nouvel an amazigh en tant que jour férié national officiel payé, à l'instar du premier Moharram de l'année de l'Hégire et du Jour de l'an du calendrier grégorien.