Congo-Kinshasa: L'armée annonce la reprise de cinq agglomérations dans le territoire de Masisi

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats font rage entre l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux dits wazalendo, et le groupe armée du M23 soutenus par le Rwanda. Les autorités militaires congolaises annoncent, lundi 13 janvier, avoir récupéré plusieurs villages des mains du M23, en territoire de Masisi, au Nord-Kivu, à la frontière avec la province voisine du Sud-Kivu.

Ces avancées sur le terrain des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été réalisées dans le cadre de l'opération dénommée « Caterpillard 2 ». Selon le colonel Guillaume Ndjike, cette action est planifiée par les commandants des opérations du Nord et du Sud-Kivu.

« Nous les avons délogés non seulement à Lumbishi mais aussi à Luziratanka, à Kamatale, à Bigataga et récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minerais. Soyez rassurés : à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, les Forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte. L'opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés », a affirmé le colonel Guillaume Ndjike.

Lundi 13 janvier, l'armée a pilonné, avec un avion Sukhoi-25, les collines de Mufunzi et Nyaboro, aux alentours de Ngungu, à plus d'une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans le Masisi, selon des sources locales et sécuritaire. Des combats violents opposant les deux parties ont aussi eu lieu dans un autre axe, dans le territoire de Lubero, selon l'armée. Depuis le début de l'année, des affrontements d'une grande intensité entre le M23 et les FARDC sont signalés au Nord-Kivu.