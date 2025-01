Afrique du Sud: Début de l'opération de sauvetage des mineurs coincés dans une mine clandestine

Une opération de sauvetage a démarré, lundi 13 janvier, afin de récupérer les mineurs illégaux qui se trouvent toujours sous terre, dans une mine d'or abandonnée de la ville de Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg. Un tribunal du pays a ordonné au gouvernement, la semaine dernière, de payer sans délai une équipe de professionnels, afin d'organiser la remontée des survivants, ainsi que les corps de mineurs décédés.

La police, qui encercle les sorties de la mine abandonnée de Stilfontein en Afrique du Sud depuis plus de quatre mois, affirme qu'au moins 1 500 mineurs illégaux sont déjà remontés et ont été arrêtés. Mais ils seraient encore plusieurs centaines bloqués à plus de deux kilomètres sous terre, et à survivre dans de très mauvaises conditions.

Des grues et du matériel ont été acheminés tout le week-end du 11-12 janvier, malgré de fortes pluies, et une cage a été assemblée. Elle peut désormais descendre dans la galerie et remonter une dizaine de personnes à chaque trajet. De premiers essais ont déjà eu lieu, lundi 13 janvier, permettant de faire sortir plusieurs survivants, ainsi que les corps d'au moins neuf mineurs décédés, selon un représentant de la communauté locale.

La société privée, chargée de ce sauvetage par les pouvoirs publics, estime qu'il lui faudra plus ou moins deux semaines afin de boucler l'opération. L'un des syndicats de travailleurs présents sur place dénonce un « massacre », estimant qu'une centaine de personnes auraient perdu la vie sous terre. Les efforts des communautés locales jusqu'à présent avaient déjà permis d'extraire plusieurs cadavres.