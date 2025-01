Tunisie: Saïed met en avant l'évolution du droit international lors de sa rencontre avec le premier vice-président de la CPI

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi au palais de Carthage le premier vice-président de la Cour pénale internationale (CPI), Rosario Salvatore Aitala, ainsi que le juge Haïkel Ben Mahfoudh.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État a rappelé les origines historiques de l'idée d'une juridiction pénale internationale, remontant au 15e siècle, lorsqu'une personne en Europe avait été accusée de crimes de guerre, alors définis comme des violations des droits naturels. Il a également évoqué la création de plusieurs tribunaux internationaux spéciaux après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'adoption du Statut de Rome en 1998, qui a conduit à l'instauration de la Cour pénale internationale en 2002.

Kaïs Saïed a souligné que cette évolution historique illustre à la fois l'attachement des États à leur souveraineté et les aspirations universelles de l'humanité. Il a insisté sur le fait que la communauté humaine actuelle est plus avancée que les conceptions traditionnelles de la communauté internationale et que l'ordre international finira par dépasser les hiérarchies entre peuples et nations. "Les aspirations de l'humanité à la sécurité, à la paix, à la justice et à la liberté deviennent plus fortes que le bruit des canons, des bombardements et des explosions", a-t-il affirmé.

Le Président de la République a également réitéré l'engagement constant de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et pleinement souverain sur l'ensemble des terres palestiniennes, avec Jérusalem pour capitale. Il a salué les positions de la Cour pénale internationale face aux crimes de guerre perpétrés par l'entité sioniste, insistant sur la nécessité d'une justice internationale pour les victimes.