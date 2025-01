Tunisie: Inondations et les chutes de neige - Un plan sanitaire renforcé pour prévenir et gérer les crises

Le ministère de la Santé a publié lundi soir un communiqué détaillant les mesures prises pour faire face aux impacts des changements climatiques, notamment les inondations et les chutes de neige. Ce plan repose sur des actions de prévention et un renforcement de la coordination entre tous les acteurs concernés, selon le communiqué.

Dans le cadre de la prévention et de la limitation des impacts sanitaires liés aux conditions climatiques de l'automne et de l'hiver, le ministère a élaboré un plan d'intervention à plusieurs niveaux, en collaboration avec la commission régionale de lutte contre les catastrophes et le Centre stratégique d'opérations sanitaires. Cette démarche est jugée essentielle pour anticiper et répondre efficacement aux urgences.

Les préparatifs au niveau central incluent la publication d'une circulaire définissant les mesures à adopter, le suivi continu de la situation climatique et le renforcement des moyens d'intervention avec une augmentation du nombre d'ambulances dans les régions du nord, du centre et du sud.

Au niveau régional, les actions envisagées portent sur la constitution de stocks stratégiques de médicaments, de fournitures médicales, d'oxygène et de carburant. Elles prévoient également la vérification et l'entretien des systèmes de chauffage dans les structures de santé, la mise à jour de la liste des patients insuffisants rénaux nécessitant des séances de dialyse et la mise en oeuvre de programmes de formation pour le personnel de santé.

Le plan d'intervention dans les structures de santé repose sur une coordination renforcée entre les niveaux central et régional. Il prévoit la mobilisation des agents et des moyens nécessaires, la mise en place d'un plan d'accueil pour les victimes en cas de crise majeure et le renforcement des services d'urgence.

En dehors des structures de santé, le plan prévoit l'installation d'unités de santé avancées et des interventions sur place, des visites aux sinistrés pour évaluer leurs besoins et la sensibilisation des citoyens aux risques climatiques. Des mesures spécifiques incluent la distribution d'eau de javel pour prévenir les infections, la mise en place d'un système de surveillance des maladies transmissibles, l'évaluation de la qualité des eaux stagnantes et le contrôle des taux de chlore à travers des prélèvements.

Le ministère a également insisté sur l'importance d'une coordination étroite entre les structures de santé régionales, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et le Centre stratégique d'opérations sanitaires en cas de crise.

Pour faciliter l'échange d'informations, des numéros de contact ont été mis à disposition. Les citoyens peuvent appeler les numéros 71 567 500 et 71 576 425, utiliser le numéro vert 80 103 160 ou envoyer un fax au 71 567 588.