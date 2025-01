Nigeria: Une subvention de 2 millions de dollars pour une étude sur le haut débit

Les États-Unis et le Nigéria ont signé une nouvelle subvention de 2 095 000 dollars pour évaluer la viabilité du déploiement d’au moins 90 000 km de nouvelles infrastructures de fibre optique à travers le Nigéria, apprend-on d’un communiqué du Département d’État américain reçu à notre rédaction ce 13 janvier.

Cette subvention entre dans le cadre du Dialogue technologique entre les deux États, tenu le 10 janvier dernier sous la direction du secrétaire adjoint M. Kurt Campbell à Washington D.C. Une délégation de haut niveau du gouvernement nigérian sous la houlette du ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, M. Bosun Tijani était présent à cet événement pour ficeler ce projet, marquant un moment crucial pour la coopération bilatérale et technologique des deux Nations.

Selon le communiqué, le projet, financé par l’Agence américaine pour le commerce et le développement, soutient le Plan national pour le haut débit du Nigeria 2020-2025 dans le but d’augmenter le taux de pénétration du haut débit du pays de 42,27 % à 70 % et de faire en sorte qu’au moins 90 % de la population du Nigeria ait accès à une couverture haut débit abordable et fiable.

Il faut croire que « ces objectifs font progresser l’initiative de transformation numérique avec l’Afrique (DTA), en facilitant un environnement d’investissement plus propice à la transformation numérique, en promouvant l’infrastructure numérique et la connectivité, et en soutenant le développement des compétences numériques et la culture des talents », a indiqué la même source.

Le dialogue technologique leur a permis de discuter de quelques points essentiels au développement technologique. Entre autres points, on peut citer « l’amélioration de la résilience et de la sécurité des services et installations essentiels, la promotion du commerce numérique, du commerce électronique et de la croissance économique axée sur l’innovation, le développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux exigences de l’ère numérique et l’élargissement de leur partenariat en matière d’intelligence artificielle et en matière de renforcement des capacités ».

Le document a souligné que le dialogue sur la technologie a également permis aux deux Etats d’organiser un échange virtuel d’experts sur la biotechnologie fondée sur l’IA. A en croire la même source, cette discussion explorera comment la convergence de l’IA et de la biotechnologie peut stimuler les progrès dans les domaines de la santé mondiale, de la sécurité alimentaire et de la science, en mettant l’accent sur l’Afrique subsaharienne.

Pour rappel, cet événement s’est appuyé sur l’élan de la visite du sous-secrétaire Campbell à Abuja pour la sixième Commission binationale États-Unis-Nigéria (BNC) co-organisée avec le ministre nigérian des Affaires étrangères Yusuf Tuggar les 29 et 30 avril 2024.

C’était à l’occasion du « Global Inclusivity and Artificial Intelligence (AI) » financé par le département d’État américain et le gouvernement du Nigeria qui s’est tenu à Lagos du 9 au 11 septembre 2024, et de l’événement sur l’IA de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) organisé par le département d’État américain le 23 septembre 2024, à laquelle le ministre nigérian Tijani a participé.