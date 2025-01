Burkina Faso: Promotion du tourisme et de l'hôtellerie - Le Premier ministre exhorte la FOPAHT-B à faire rayonner le secteur

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 13 janvier 2025 à Ouagadougou, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina (FOPAHT-B). Conduits par le président, Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana, les membres de la faitière ont échangé avec le chef du gouvernement sur la promotion du tourisme et de l'hôtellerie.

Au cours de cette entrevue, la FOPAHT-B a félicité le Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement et relevé un besoin crucial, celui d'un siège fixe pour la Fédération. La délégation a également mis à profit ce temps d'échange pour plaider afin que soit mis en avant la préférence nationale en matière de restauration, notamment dans le secteur minier.

« Nous voyons souvent, surtout dans la restauration, des personnes non enregistrées qui obtiennent de grands marchés, notamment dans le secteur minier, où nous peinons encore à nous faire une place », a déploré le président de la FOPAHT-B. Dans une dynamique régionale, la FOPAHT a présenté au Premier ministre son projet de promotion de la gastronomie et du tourisme au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

« Nous travaillons à la création d'un circuit touristique dans l'espace AES pour stimuler le tourisme intérieur et mettre en valeur notre patrimoine culturel et culinaire », a relevé M. Zoungrana. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a partagé, avec ses hôtes, les grands chantiers du gouvernement pour soutenir et renforcer l'hôtellerie et le tourisme. Il a salué les initiatives de FOPAHT-B et réaffirmé son soutien au secteur.

« Il nous a encouragés à poursuivre nos efforts pour faire rayonner le tourisme burkinabè », a affirmé le président de la FOPAHT-B. Cette audience marque ainsi la volonté du chef du gouvernement de dynamiser le tourisme et l'hôtellerie, des piliers essentiels pour la promotion de la destination Burkina. A noter que le secteur de l'hébergement et de la restauration a contribué en moyenne à hauteur de 2,1% du PIB entre 2010 et 2021.